Trump: Bugün önemli bir açıklama yapacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'a deniz piyadeleri ve diğer askerleri göndermesinin, protestolar nedeniyle şehrin “yerle bir olmasını” engellediğini söyledi. Trump, “Son üç gecedir Los Angeles'a ‘asker göndermeseydim’, bir zamanlar güzel ve muhteşem olan bu şehir şu anda yerle bir olacaktı” dedi.