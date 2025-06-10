ABD'de iç savaşa doğru: Deniz piyadeleri Los Angeles'a konuşlandırılıyor

Ulusal Muhafız birlikleri gibi bu konuşlandırılacağı iddia edilen deniz piyadelerinin Trump'ın İsyan Yasası'na başvurmadığı sürece tutuklama gibi kolluk faaliyetlerinde bulunmaları yasak.

Trump, Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından farklı noktalarda göçmenlere yönelik gerçekleştirilen gözaltı operasyonu sonrası şiddetlenen protestolarda 2 bin Ulusal Muhafız görevlendiren bir Başkanlık Muhtırası imzalamıştı.