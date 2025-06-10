Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD'de iç savaşa doğru: Deniz piyadeleri Los Angeles'a konuşlandırılıyor

ABD'de iç savaşa doğru: Deniz piyadeleri Los Angeles'a konuşlandırılıyor

00:1910/06/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Los Angeles'ta patlak veren protestolar nedeniyle çok sayıda asker bölgeye takviye birlik olarak yollanıyor.
Los Angeles'ta patlak veren protestolar nedeniyle çok sayıda asker bölgeye takviye birlik olarak yollanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Los Angeles'ta devam eden protestolar nedeniyle 500 deniz piyadesi konuşlandıracağı iddia edildi. Deniz piyadelerinin Trump'ın İsyan Yasası'na başvurmadığı sürece tutuklama gibi kolluk faaliyetlerinde bulunmaları yasak.

ABD basını, California eyaletinde yer alan Los Angeles şehrinde ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik düzenlenen protestolar devam ederken yeni bir iddia ortaya attı.

Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlerde, Trump yönetiminin, protestolar nedeniyle 500 deniz piyadesi konuşlandıracağı iddia edildi.

Vali ve belediye başkanının onayı olmadan

Haberlerde, deniz piyadelerinin hafta sonu California Valisi Gavin Newsom ve Belediye Başkanı Karen Bass'ın onayı olmaksızın Los Angeles'taki Ulusal Muhafız birliklerine katılacağı öne sürüldü.

Ulusal Muhafız birlikleri gibi bu konuşlandırılacağı iddia edilen deniz piyadelerinin Trump'ın İsyan Yasası'na başvurmadığı sürece tutuklama gibi kolluk faaliyetlerinde bulunmaları yasak.

Trump, 2 bin Ulusal Muhafız görevlendirmişti

Trump, Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından farklı noktalarda göçmenlere yönelik gerçekleştirilen gözaltı operasyonu sonrası şiddetlenen protestolarda 2 bin Ulusal Muhafız görevlendiren bir Başkanlık Muhtırası imzalamıştı.

Los Angeles'ta şu ana kadar yaklaşık 300 Ulusal Muhafız sokaklara konuşlandırıldı.



#ABD
#Los Angeles
#Deniz Piyadeleri
#Donald Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Emniyet Taban Maaşı ve Rütbelere Göre Polis Maaşları