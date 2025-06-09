ABD'de iç savaş an meselesi: Los Angeles'taki protestolar giderek büyüyor

ABD'nin Los Angeles şehrinde, gözaltındaki düzensiz göçmenlere destek için düzenlenen protestolar üçüncü gününe girerken, kentte tansiyon giderek yükseliyor. Şiddet olaylarının yaşandığı eylemlere karşı Ulusal Muhafızlar da devreye alındı. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı şehirde, protestoların gidişatı belirsizliğini korurken iç savaş endişesi baş gösterdi. Trump "Ülkenin her yerinde asker olacak. Biden dönemindeki gibi bölünmesine izin vermeyeceğiz." diyerek resti çekti.
ABD'nin Los Angeles kentinde 'göçmen politikalarına' karşı başlayan protestolar 3'üncü gününe girdi.
Protestolar giderek büyürken, Ulusal Muhafızlar kente sevk edildi. Los Angeles kentinde 3 gündür devam eden sınır protestolarında göstericiler ile güvenlik güçleri sert bir şekilde karşı karşıya geliyor.
Çatışmalar giderek şiddetleniyor
Yerel güvenlik güçlerinin yanı sıra Ulusal Muhafızların da görev yapmaya başladığı kentin belirli bölgelerinde kalabalığın azalmadığı, aksine zaman zaman göstericiler ile polis arasındaki çatışmaların şiddetlendiği belirtildi.
Gümrük muhafaza ekiplerinin çok sayıda düzensiz göçmeni gözaltında tuttuğu Los Angeles şehir merkezindeki Metropolitan Cezaevi gösterilerin odak noktası olurken, halen bu bölgedeki çatışmaların sürdüğü ifade edildi.
Öte yandan, güvenlik güçlerinin göstericilere zaman zaman göz yaşartıcı gaz attığı ve plastik mermi kullandığı anlar kameralara yansıdı.
Trump: Ülkeyi böldürmeyeceğiz
ABD Başkanı Donald Trump, güvenlik güçlerinin Los Angeles'ta göçmenlerin yaşadığı bölgelere baskın düzenlemesiyle patlak veren eylemlere dair açıklamalarda bulundu.
- “İsyan Yasası’nı” devreye sokup sokmayacağı sorulan Trump, yasayı devreye sokma ihtimalinin protestoların boyutuna bağlı olduğunu söyleyerek"Şiddet uygulayan kişilere izin veremeyiz. Eğer ülkemiz ve vatandaşlarımız için bir tehlike görürsek, güvenlik güçlerimiz çok güçlü şekilde müdahale edecek."açıklamasında bulundu.