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ABD'de iç savaş an meselesi: Los Angeles'taki protestolar giderek büyüyor

ABD'de iç savaş an meselesi: Los Angeles'taki protestolar giderek büyüyor

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:049/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Los Angeles'ta çatışmalar şiddetleniyor.
Los Angeles'ta çatışmalar şiddetleniyor.

ABD'nin Los Angeles şehrinde, gözaltındaki düzensiz göçmenlere destek için düzenlenen protestolar üçüncü gününe girerken, kentte tansiyon giderek yükseliyor. Şiddet olaylarının yaşandığı eylemlere karşı Ulusal Muhafızlar da devreye alındı. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı şehirde, protestoların gidişatı belirsizliğini korurken iç savaş endişesi baş gösterdi. Trump "Ülkenin her yerinde asker olacak. Biden dönemindeki gibi bölünmesine izin vermeyeceğiz." diyerek resti çekti.

ABD'nin Los Angeles kentinde 'göçmen politikalarına' karşı başlayan protestolar 3'üncü gününe girdi.


Protestolar giderek büyürken, Ulusal Muhafızlar kente sevk edildi. Los Angeles kentinde 3 gündür devam eden sınır protestolarında göstericiler ile güvenlik güçleri sert bir şekilde karşı karşıya geliyor.


ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla birlikte kente ilk etapta
300 kadar Ulusal Muhafız
gönderilirken, yönetimin bu sayıyı artırabileceği belirtildi.


Çatışmalar giderek şiddetleniyor


Yerel güvenlik güçlerinin yanı sıra Ulusal Muhafızların da görev yapmaya başladığı kentin belirli bölgelerinde kalabalığın azalmadığı, aksine zaman zaman göstericiler ile polis arasındaki çatışmaların şiddetlendiği belirtildi.


Gümrük muhafaza ekiplerinin çok sayıda düzensiz göçmeni gözaltında tuttuğu Los Angeles şehir merkezindeki Metropolitan Cezaevi gösterilerin odak noktası olurken, halen bu bölgedeki çatışmaların sürdüğü ifade edildi.


Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), izinsiz toplanmaların "yasa dışı" sayılacağını ve bu göstericilerin gözaltına alınacağını duyurdu.

Öte yandan, güvenlik güçlerinin göstericilere zaman zaman göz yaşartıcı gaz attığı ve plastik mermi kullandığı anlar kameralara yansıdı.



Trump: Ülkeyi böldürmeyeceğiz


ABD Başkanı Donald Trump, güvenlik güçlerinin Los Angeles'ta göçmenlerin yaşadığı bölgelere baskın düzenlemesiyle patlak veren eylemlere dair açıklamalarda bulundu.


  • “İsyan Yasası’nı” devreye sokup sokmayacağı sorulan Trump, yasayı devreye sokma ihtimalinin protestoların boyutuna bağlı olduğunu söyleyerek
    "Şiddet uygulayan kişilere izin veremeyiz. Eğer ülkemiz ve vatandaşlarımız için bir tehlike görürsek, güvenlik güçlerimiz çok güçlü şekilde müdahale edecek."
    açıklamasında bulundu.


Trump ayrıca
"Ülkenin her yerinde asker olacak. Biden dönemindeki gibi bölünmesine izin vermeyeceğiz."
ifadelerini kullandı.

Protestocularla ilgili açıklamalarına devam eden Trump,
"Tükürüyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Onlar tükürür, biz karşılık veririz"
diyerek eylemcilere yönelik sert müdahalenin devam edeceğini söyledi.


"Çok sert davranırız"


ABD Başkanı,
"Bence bu bir isyandı ve çok kötüydü. Ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik bir tehlike görürsek, kanun ve düzeni sağlama konusunda çok sert davranırız. Kanun ve düzenin sağlandığından emin olmalıyız."
diye konuştu.

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