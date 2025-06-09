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Trump'tan 'iç savaş' çıkışı: Daha fazla asker yollarım

Trump'tan 'iç savaş' çıkışı: Daha fazla asker yollarım

22:439/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
AA
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Trump, Los Angeles protestocularına meydan okuyup 'bölgeye daha fazla asker göndermeyi' işaret etti.
Trump, Los Angeles protestocularına meydan okuyup 'bölgeye daha fazla asker göndermeyi' işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles merkezli yaşanan protestolara ilişkin, "İç savaş istemiyorum" açıklamasını yaptı. Trump, "Protestolar isyana dönüşebilirdi. Asker konusunda doğru olanı yaptık. Gerekirse Los Angeles'a daha fazla asker gider" ifadelerini kullandı.

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