Trump'tan 'iç savaş' çıkışı: Daha fazla asker yollarım

Trump, Los Angeles protestocularına meydan okuyup 'bölgeye daha fazla asker göndermeyi' işaret etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles merkezli yaşanan protestolara ilişkin, "İç savaş istemiyorum" açıklamasını yaptı. Trump, "Protestolar isyana dönüşebilirdi. Asker konusunda doğru olanı yaptık. Gerekirse Los Angeles'a daha fazla asker gider" ifadelerini kullandı.
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