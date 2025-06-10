Trump'tan göçmen protestosuna sert çıkış: Los Angeles'ı özgürleştireceğiz

ABD'nin Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan ve isyan görüntülerine ve şiddet eylemlerine varan gösterilerin üçüncü gününde ABD Başkanı Donald Trump gösterilerin "kötüye gittiğini" belirterek, "Askeri birlikleri getirin" talimatı verdi. Gösterilerde, eylemcilerin Meksika bayrağı sallaması ve ABD yönetimini hedef alan ifadeler kullanması da iç siyasette tartışmalara neden oldu. Trump, Ulusal Muhafızların da görev yapmaya başladığı kentteki gösterilerin şiddetlenmesi üzerine sosyal medya platformu Truth Social hesabından protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, ulusal muhafızların göreve başladığını ancak Amerikan Deniz Piyadeleri'nin de sahaya sürüleceğinin işaretini vererek, şehri kurtarma talimatı verdi.

GÖSTERCİLERE HAYDUT DEDİ

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) Şefi Jim McDonnell'ın protestocuların "çok daha saldırgan hale geldiği" yönünde bilgi verdiğini belirten Trump, "Los Angeles'ta durum gerçekten kötü görünüyor. Askeri birlikleri getirin" ifadelerini kullandı. Protestocuları "haydut" olarak nitelendiren Trump, "Bu haydutların yaptıklarının yanlarına kar kalmasına izin vermeyin. Amerika'yı tekrar büyük yap" mesajını paylaştı. Trump, ayrıca yüzü maskeli insanların da hemen tutuklanması talimatını verdi.

DÜZEN YENİDEN SAĞLANACAK

Trump açıklamasını, "Düzen yeniden sağlanacak, yasa dışı göçmenler sınır dışı edilecek ve Los Angeles özgür bırakılacak," sözleriyle tamamladı. Göç politikaları ve kamu güvenliği konusundaki kararlılığını yineleyen Trump, kamuoyunun desteğine teşekkür etti.

GEREKEN HERŞEYİ YAPIN

Başkan Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Başsavcı Pam Bondi’ye doğrudan talimat verdiğini açıkladı. Trump, "Diğer tüm ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon halinde, Los Angeles’ı göçmen istilasından kurtarmak ve bu göçmen isyanlarına son vermek için gerekli tüm eylemleri yapmaları talimatını veriyorum" dedi.

PLASTİK MERMİLERLE MÜDAHALE

Gümrük muhafaza ekiplerinin çok sayıda düzensiz göçmeni gözaltında tuttuğu Los Angeles şehir merkezindeki Metropolitan Cezaevi, gösterilerin odak noktası olurken, halen bu bölgedeki çatışmaların sürdüğü ifade ediliyor. Öte yandan, güvenlik güçlerinin göstericilere zaman zaman göz yaşartıcı gaz attığı ve plastik mermi kullandığı vurgulanıyor. Los Angeles Polis Kaptanı Raul Jovel, protestolar sırasında polis memurlarının saldırıya uğradığını belirterek gözaltıların sürdüğünü ve şehir merkezinin "yasa dışı toplanma bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

MEKSİKA BAYRAKLARIYLA PROTESTO

1992'den sonra Los Angeles'ta yaşanan en büyük toplumsal olayda eylemciler Amerikan güvenlik güçlerine karşı "Meksika bayrağı açması", "Los Angeles'ı işgal edilmiş Meksika toprağı ilan etmeleri" ve araçları ateşe vermesi de Washington'da tartışmalara neden oldu. Trump taraftarları gelişmeyi, "ülkenin işgal altında olduğunun bir işareti" diye değerlendirirken, Demokratlar ise "Trump yönetimine duyulan öfkenin bir yansıması" olarak değerlendirdi.

GAZETECİ DE VURULDU

Göstericilere müdahale sırasında Avustralyalı muhabir Lauren Tomasi, Los Angeles'taki protestoları takip ederken polis tarafından atılan bir plastik mermiyle bacağından vuruldu ancak ciddi bir yaralanma yaşamadı.

MUSK'TAN SÜRPRİZ DESTEK

Öte yandan geçen hafta içi ABD Başkanı Trump ile sert bir tartışma yaşayan ve köprüleri atma noktasına gelen Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'tan dikkat çeken bir destek geldi. Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Demokrat Partili Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ve Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti'nin gösteriler karşısında performansını eleştiren bir paylaşımını alıntılayarak paylaştı. Musk'ın hamlesi, Trump'a bir zeytin dalı uzatmak olarak değerlendirildi.

Tüküreni vurun

Trump sosyal medyadan yaptığı bir diğer paylaşımda ise göstericileri tehdit etti. Trump, “İsyancılar Ulusal Muhafız görevlilerinin yüzüne tükürme eğiliminde Tükürürlerse vururuz. Size daha önce hiç olmadıkları kadar sert vurulacaklarına söz veriyorum. Böyle bir saygısızlığa tahammül edilmeyecektir." dedi.







