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Japonya'daki ABD hava üssünde patlama: 4 yaralı

Japonya'daki ABD hava üssünde patlama: 4 yaralı

10:169/06/2025, Pazartesi
IHA
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Okinava Adası'nda bulunan ABD'nin Kadena Hava Üssü'nde, Japon Öz Savunma Kuvvetlerine ait mühimmat deposunda yaşanan patlama sonucu 4 Japon askeri yaralandı.
Okinava Adası'nda bulunan ABD'nin Kadena Hava Üssü'nde, Japon Öz Savunma Kuvvetlerine ait mühimmat deposunda yaşanan patlama sonucu 4 Japon askeri yaralandı.

Japonya'nın Okinawa eyaletinde bulunan ABD Kadena Hava Üssü'ndeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 4 Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli yaralandı.

Japonya'nın Okinawa eyaletindeki ABD Kadena Hava Üssü'nde nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Hava Üssü'ndeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 4 Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli yaralandı. Yerel saatle 11.20 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.


Japonya Savunma Bakanlığı, patlamanın SDF personelinin patlayıcı imha operasyonuna hazırlandığı sırada meydana geldiğini duyurdu. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.


ABD'nin Asya-Pasifik bölgesindeki en büyük askeri tesisi


Okinawa eyaletinde bulunan ve ABD ordusu tarafından kullanılan Kadena Hava Üssü, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesindeki en büyük askeri tesisi olarak biliniyor. Üs, yaklaşık 18 bin ABD'li ile 4 bin Japon'a ev sahipliği yapıyor.



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