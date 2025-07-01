Trump imzayı attı: ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıldı

Açıklamada, devrik rejim lideri Beşar Esad ve destekçileri, insan hakları ihlalcileri, uyuşturucu kaçakçıları, kimyasal silah faaliyetleriyle bağlantılı kişiler, DEAŞ ve bağlantılı örgütler ile İran'ın vekillerine yönelik yaptırımların ise devam ettiği aktarıldı. Trump'ın, istikrarlı, birleşik, kendisiyle ve komşularıyla barış içinde bir Suriye'yi desteklemeye kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Başkan Trump, Suriye'nin başarılı olmasını istiyor ancak ABD çıkarları pahasına değil” denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşadığı pirinç sıkıntısına rağmen kendilerinden pirinç almadığı gerekçesiyle Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti. Japonya'ya büyük bir saygısı olduğunu belirten Trump, "Pirincimizi almıyorlar, oysa ciddi bir pirinç sıkıntısı yaşıyorlar. Başka bir deyişle, onlara sadece bir mektup göndereceğiz ve onları uzun yıllar boyunca bir ticaret ortağı olarak görmekten mutluluk duyacağız" dedi.