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Trump imzayı attı: ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıldı

Trump imzayı attı: ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıldı

09:211/07/2025, Salı
DHA
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Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı
Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı

Beyaz Saray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığı bildirildi. Açıklamada, "Başkan Donald Trump, bugün ülkenin istikrar ve barışa giden yolunu desteklemek amacıyla Suriye'ye yaptırım programını sonlandıran tarihi bir başkanlık kararnamesi imzaladı” ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarını sonlandıran başkanlık kararnamesini imzaladı.


Açıklamada, devrik rejim lideri Beşar Esad ve destekçileri, insan hakları ihlalcileri, uyuşturucu kaçakçıları, kimyasal silah faaliyetleriyle bağlantılı kişiler, DEAŞ ve bağlantılı örgütler ile İran'ın vekillerine yönelik yaptırımların ise devam ettiği aktarıldı. Trump'ın, istikrarlı, birleşik, kendisiyle ve komşularıyla barış içinde bir Suriye'yi desteklemeye kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Başkan Trump, Suriye'nin başarılı olmasını istiyor ancak ABD çıkarları pahasına değil” denildi.


Suriye yönetiminden, İsrail ile bağları normalleştirmeye yönelik somut adımlar atması istenen açıklamada, ayrıca yönetimden, yabancı teröristlerle etkin şekilde ilgilenmesi, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önleme çabalarına destek vermesi ve kuzeydoğu Suriye'deki DEAŞ gözaltı merkezlerinin sorumluluğunu üstlenmesi talep edildi.


TRUMP'TAN JAPONYA'YA TARİFE TEHDİDİ


ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşadığı pirinç sıkıntısına rağmen kendilerinden pirinç almadığı gerekçesiyle Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti. Japonya'ya büyük bir saygısı olduğunu belirten Trump, "Pirincimizi almıyorlar, oysa ciddi bir pirinç sıkıntısı yaşıyorlar. Başka bir deyişle, onlara sadece bir mektup göndereceğiz ve onları uzun yıllar boyunca bir ticaret ortağı olarak görmekten mutluluk duyacağız" dedi.




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