Trump: İngiltere ile ABD arasındaki anlaşma yolunda gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ile ABD arasında müzakere edilen anlaşmanın "tüm taraflar için yolunda gittiğini" bildirdi.
ABD Başkanı
Donald Trump
, Truth Social sosyal medya hesabından İngiltere ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu.
İki ülke arasında yürütülen anlaşmanın
"tüm taraflar için yolunda gittiğini"
ifade eden Trump, İngiltere'nin enerji maliyetlerini düşürmek için "yel değirmeni kullanımını" bırakması ve Kuzey Denizi'nde "modern sondaj çalışmalarını" teşvik etmesi gerektiğini aktardı.
- Başkan Donald Trump, 8 Mayıs'ta "büyük ve saygın bir ülke" ile bir ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıklamıştı.
Oval Ofis'te büyük ve saygın bir ülkenin temsilcileriyle yapılacak önemli ticaret anlaşmasına ilişkin basın toplantısı olacağını kaydeden Trump,
"Bu, diğer anlaşmaların ilki olacak."
ifadesini kullanmıştı.
ABD Başkanı Trump, bu ülkenin İngiltere olduğunu, iki ülke arasında yapılan anlaşmanın ise "uzun yıllar boyunca ikili ilişkileri pekiştirecek kapsamlı bir anlaşma" olduğunu belirtmişti.
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