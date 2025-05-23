Trump: İngiltere ile ABD arasındaki anlaşma yolunda gidiyor

ifade eden Trump, İngiltere'nin enerji maliyetlerini düşürmek için "yel değirmeni kullanımını" bırakması ve Kuzey Denizi'nde "modern sondaj çalışmalarını" teşvik etmesi gerektiğini aktardı.

ifade eden Trump, İngiltere'nin enerji maliyetlerini düşürmek için "yel değirmeni kullanımını" bırakması ve Kuzey Denizi'nde "modern sondaj çalışmalarını" teşvik etmesi gerektiğini aktardı.

Başkan Donald Trump, 8 Mayıs'ta "büyük ve saygın bir ülke" ile bir ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıklamıştı.

Başkan Donald Trump, 8 Mayıs'ta "büyük ve saygın bir ülke" ile bir ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, bu ülkenin İngiltere olduğunu, iki ülke arasında yapılan anlaşmanın ise "uzun yıllar boyunca ikili ilişkileri pekiştirecek kapsamlı bir anlaşma" olduğunu belirtmişti.