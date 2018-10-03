Dünya Trump Kral Selmanı desteklemesek 2 hafta bile iktidarda kalamaz
AMERİKA

Trump'tan Suudi Kralı'na: Biz olmazsak iktidarınız iki haftada biter

Trump: Kral Selman'ı desteklemesek 2 hafta bile iktidarda kalamaz

ABD Başkanı Trump, Mississippi'de bir mitingde yaptığı konuşmada Suudi Arabistan Kralı Selman'ı, "ABD'nin desteği olmadan iki hafta bile iktidarda kalamazsınız. Bedelini ödemek zorundasınız" ifadeleriyle uyardığını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman'ı, "ABD'nin desteği olmadan iki hafta bile iktidarda kalamazsınız" ifadeleriyle uyardığını söyledi.

Mississippi eyaletinde partisinin kongre ara seçimleri için düzenlediği seçim mitinginde konuşan Trump, şöyle konuştu: Kral Salman'ı severim, ama ona dedim ki;

Bak Kral, biz seni koruyoruz. Biz olmazsak iki haftaya burada olmayabilirsin. Kendi ordunu kendin ödemelisin, ödemeye mecbursun

Ancak Trump, ülkesinin Ortadoğu'daki en yakın müttefiklerinden biri için sarf ettiği söz konusu konuşmayı ne zaman yaptığını söylemedi.

Eleştirel konuşmalarına karşın Trump yönetimi, Suudi Arabistan'ı bölgede İran'a karşı bir siper olarak gördüğünü belirtiyor ve Riyad ile yakın bir ilişki içerisinde. Buna paralel olarak Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki ilk yurt dışı gezisini de Suudi Arabistan'a yapmıştı.

Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden renkli kareler
FOTOĞRAF 12
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Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden renkli kareler
Title
Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden renkli kareler
Title
Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden renkli kareler
Title
Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden renkli kareler
Title
Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden renkli kareler
Title
Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden renkli kareler
Title
Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden renkli kareler
Title
Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden renkli kareler
Title
Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden renkli kareler
Title
Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden renkli kareler
Title
Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden renkli kareler
Title
Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden renkli kareler
Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden renkli kareler
ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden renkli kareler yansıdı. Trump'a Kral Selman tarafından devlet nişanı verilmesi ve geleneksel kılıç dansına Trump'ın da katılması dikkati çekti.
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Suudi Devlet Ajansı SPA'nın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü Kral Selman'ı telefonla aradı. Habere göre ikili, petrol piyasasındaki istikrarı korumak için yapılan çabalar ve küresel ekonomik büyüme gibi konuları konuştu.

Dünyanın en fazla petrol üreten ülkelerinin başında gelen Suudi Arabistan, adı konulmamış olsa da OPEC'in (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) lideri konumunda. Örgüt, 'yüksek petrol fiyatları' nedeniyle sık sık ABD Başkanı Donald Trump'ın eleştirilerine maruz kalıyor.

Trump son olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları sırasında OPEC üyelerine atıfla, "Bu ülkelerin çoğunu biz koruyoruz ama onlar bize yüksek fiyattan petrol satmaktan başka bizim için hiçbir şey yapmıyorlar. İyi değil. Kendilerinden fiyat arttırımını durdurmalarını istiyoruz" diye konuşmuştu.

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