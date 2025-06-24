Türk doktorlar anlattı: Ameliyat ettiklerimizin yüzde 40’ı çocuktu

Haydut devlet İsrail’in yaklaşık iki yıldır Gazze’ye yönelik saldırıları, Gazze’deki sağlık sistemine ağır şekilde zarar vermesinin ardından dünyanın birçok ülkesinden sağlık çalışanları, Gazze’ye gönüllü olarak giderek hizmet vermeye çalıştı. Onlardan bir tanesi de Gazze’ye gönüllü olarak giden ve 16 gün Gazze’de bulunan Hidme Amme Hastanesi’nde kalarak oradaki hasta ve yaralılara tıbbi yardımlar yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Aydoğan oldu. Bölgedeki vahşete tanıklık eden doktor, İsrail’in işlediği savaş ve insanlık suçlarını anlattı.

GÜNDE 15 AMELİYATA GİRDİĞİMİZ OLDU

Gazze’de kaldığı 16 gün boyunca orada başından geçenleri ve şahit olduğu olayları anlatan Dr. Aydoğan, "Yaklaşık 4 buçuk ay önce Gazze’ye gitme şerefine nail olduk gönüllü olarak. Bizim hastanemiz bir apartman büyüklüğünde, küçük ve sadece ameliyatların yapıldığı bir hastaneydi” diyen Aydoğan, “Öyle günler oldu ki, 15 tane ameliyata girdiğimiz oldu. Ve orada en üzücü şey, savaşta en çok ameliyat ettiğimiz hastaların %40’ının çocuk olmasıydı” sözlerini sarf etti.

SEÇİM YAPMAK ZORUNDAYDIK

Sağlık hizmeti sunarken şartların çok kısıtlı olduğunu söyleyen Dr. Aydoğan, "Sağlık hizmeti sunmaya çalışıyorsunuz ama şartlar çok kısıtlı. Mesela ameliyat yapıyorsunuz ama antibiyotik yok. Ameliyat sonrası biz hastalara narkotik ağrı kesiciler yaparız ama orada yok” dedi. Kışın hiçbir ısınma hizmetinin olmadığını belirten doktor, “Ameliyat yapıyorsunuz ama bombalama olduğunda tüm hastalar aynı anda hastaneye geliyor ve sadece iki tane ameliyathane masası var. Mecburen hastalar arasında seçim yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bazen hastalar beklerken şehit oluyor” sözlerini sarf etti.

BİRİNİ HAYATTA TUTARKEN DİĞERİ ÖLÜYOR

Yaşadığı acıklı olayları da paylaşan uzman doktor, “Bir tane altı yaşında bir çocuk vardı, ameliyata alacağız. Ameliyata aldık, karnına girdiğimizde böyle 1,5 litrenin üstünde bir kanama vardı. Kanamaları temizledik, kanama odaklarını durdurduk. Sonra ben ameliyattan çıktım, dışarıda yeni bir hasta vardı, 25 yaşında. Acil ameliyata almamız lazım. Baktım, içerideki çocuk hasta çıkmıyor, bir baktım ki kalp masajına başlamışlar. Ben de kalp masajı yaptım. Sırayla, yarım saate aşkın süre kalp masajı yaptıktan sonra hastanın artık vefat ettiğine, şehit olduğuna kanaat getirip bıraktık. Sonra ben dışarıdaki hastaya yöneldim, 25 yaşındaki erkek hastaya.

O da beklerken şehit olmuştu” dedi.

TERÖR DEVLETİ HAYATI BİTİRMEYE ÇALIŞIYOR

“İsrail’in hastanelerde devamlı yıkım yapması, hastanelere saldırmasının aslında özel bir amacı var” diyen Aydoğan, “Gazze’de hayatı, yaşamı bitirmek istiyor. Yaralıların ölmesini hızlandırmak, şehit olmalarını hızlandırmak için hastanelere saldırı yapıyor. Ve dünyada, yeryüzünde hastanelere saldıran tek devlet olma özelliğini yaşıyor" sözlerini kullandı.

Ölü sayısı 56 bine ulaştı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 56 bine ulaştı. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Netzarim Koridorunun güneyinde yer alan Salahaddin Caddesi'nde yardım dağıtım merkezi yakınlarındaki Filistinlileri hedef aldı. Dünkü saldırılarda en az 24 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Hamas'tan yapılan açıklamada "Siyonist-Amerikan yardım mekanizması nedeniyle Gazze'de son bir ayda 454 kişi hayatını kaybetti" denildi.















