Ukrayna Rusya'nın Tuna Nehri limanlarına saldırdığını duyurdu.
Ukrayna Toplulukları, Bölgeleri ve Altyapıyı Geliştirme Bakanı Aleksandr Kubrakov, Rusya'nın dün gece Tuna Nehri bağlantılı limanlara saldırdığını bildirdi.
Kubrakov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın dün gece Ukrayna limanlarına düzenlediği İHA saldırılarını değerlendirdi ve saldırıya uğrayan limanların fotoğraflarını paylaştı.
Kubrakov, dünyanın bu saldırılara direnmesi gerektiğini, Ukrayna limanlarına yönelik saldırıların tüm dünya için tehdit olduğunu savundu.
Ukrayna'nın kendini savunabileceğini belirten Kubrakov, bunun için daha fazla hava savunma sistemlerine ihtiyaçları olduğunu kaydetti.