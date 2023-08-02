|
Dünya

Ukrayna Rusya'nın Tuna Nehri limanlarına saldırdığını duyurdu

Ukrayna Toplulukları, Bölgeleri ve Altyapıyı Geliştirme Bakanı Aleksandr Kubrakov, sosyal medyada, Rusya'nın dün gece Tuna Nehri bağlantılı limanlara saldırdığını duyurdu. Kubrakov açıklamasında, "Dün gece Rusya İran'a ait insansız hava araçlarıyla bu limanlara saldırdı. Bunlar bugün küresel gıda güvenliğinin temeli haline gelen limanlar. Ruslar depolara ve tahıl silolarına saldırdı, Afrika ülkeleri, Çin ve İsrail'in beklediği yaklaşık 40 bin ton tahıl zarar gördü." ifadelerini kullandı.

17:06 . 2/08/2023 Çarşamba
AA
Ukrayna Rusya'nın Tuna Nehri limanlarına saldırdığını duyurdu.

Ukrayna Rusya'nın Tuna Nehri limanlarına saldırdığını duyurdu.

Ukrayna Toplulukları, Bölgeleri ve Altyapıyı Geliştirme Bakanı Aleksandr Kubrakov, Rusya'nın dün gece Tuna Nehri bağlantılı limanlara saldırdığını bildirdi.


Kubrakov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın dün gece Ukrayna limanlarına düzenlediği İHA saldırılarını değerlendirdi ve saldırıya uğrayan limanların fotoğraflarını paylaştı.


Fotoğrafların Tuna Nehri limanlarının tahrip olmuş altyapısını gösterdiğini belirten Kubrakov,
"Dün gece Rusya İran'a ait insansız hava araçlarıyla bu limanlara saldırdı. Bunlar bugün küresel gıda güvenliğinin temeli haline gelen limanlar. Ruslar depolara ve tahıl silolarına saldırdı, Afrika ülkeleri, Çin ve İsrail'in beklediği yaklaşık 40 bin ton tahıl zarar gördü."
ifadesini kullandı.

Kubrakov, dünyanın bu saldırılara direnmesi gerektiğini, Ukrayna limanlarına yönelik saldırıların tüm dünya için tehdit olduğunu savundu.


Ukrayna'nın kendini savunabileceğini belirten Kubrakov, bunun için daha fazla hava savunma sistemlerine ihtiyaçları olduğunu kaydetti.




#Rusya
#Tuna nehri
#Ukrayna
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Honor Pad X9 Özellikleri ve Fiyatı