Ukraynalı iş insanının eşi içi parayla dolu bavullarla kaçarken sınırda yakalandı: Tam 28 milyon dolar
Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle 27’nci günde devam ederken, çatışmadan kaçan Ukraynalıların sayısı 3 milyonu geçti. Sınırları açan AB ülkelerine kaçış sürerken Ukraynalı zengin bir iş adamı ve siyasetçinin eşinin, içi servet dolu bavullarla savaş mağdurlarına açılan sınırlardan geçmesi, büyük bir skandala yol açtı. Bir dönemin tartışmalı milletvekili Igor Kotvitsky’nin eşi Anastasia Kotvitska, içinde 28 milyon dolar bulunan bavullarıyla Macaristan’a kaçtı. Macar yetkililerin yakaladığı Kotvitska, para aklama iddialarını reddetse de savaşı bahane ederek Avrupa’ya servet kaçırdı. Ukraynalı çift, eleştiri oklarının hedefine oturdu.
Tanınmış bir Ukraynalı iş insanı ve politikacının karısının 'bir mülteci sınırını geçerek AB'ye 28 milyon dolar ve 1.3 milyon euro nakit taşıdığı' iddia ediliyor. ABD doları ve euro cinsinden para, Macaristan gümrükleri tarafından tartışmalı eski milletvekili Igor Kotvitsky'nin 52 yaşındaki eşinin bagajında görüldü.
DOĞUM YALANI FENA PATLADI
Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Anastasia Kotvitska'nın savaşın harap ettiği ülkeden büyük meblağda para çıkarmaya çalıştığını inkar etmesi üzerine dava açıldı. Bir zamanlar Ukrayna'nın en zengin milletvekili olan Kotvitsky, karısının doğum yapmak için ülkeyi terk ettiğini söyledi, ancak 28 milyon dolar ve 1.3 milyon euro taşıdığı yönündeki haberleri yalanladı.
Eski siyasetçi, "Bütün param Ukrayna bankalarında, hiçbir şey almadım" açıklamasında bulunduktan sonra sosyal medya hesabını kapattı.
"SÖYLENTİLERDEN İBARET" DEDİLER
24 yaşındaki kızı Violetta'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hikayenin 'sahte ve söylentilerden ibaret' olduğu ileri sürüldü. İki Macar erkek ve annesiyle birlikte seyahat ettiği bildirilen Kotvitska, sınırdaki olay hakkında yorum yapmadı.
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Obozrevatel gazetesinin iddiasına göre, Vilok'taki kontrol noktasında Ukrayna'dan çıkarılmaya çalışılan büyük nakit meblağı açıklamadı, ancak para Macar gümrük memurları tarafından fark edildi. Anastasia Kotvitska, daha sonra yaptığı açıklamada parayı bir AB ülkesi olan Macaristan'a getirdiğini itiraf etti.
Ukrayna'da, ülkenin kaderinin tehlikede olduğu bir dönemde, sermaye kaçışını engellemekten kaçınarak servetlerini yurt dışına götürmek isteyen zengin seçkinler konusunda büyük bir hassasiyet var.
RÜŞVET TARİFESİ ORTAYA ÇIKTI
Kovitsky'nin Ukrayna Nükleer Enerji Sistemleri ve Rusya tarafından işgal edilen ülkedeki uranyum yatakları aracılığıyla kontrol ettiği bildiriliyor. Ayrıca eski İçişleri Bakanı Arsen Avakov ile yakın ticari ve siyasi bağları olduğu da biliniyor.
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Ülkenin Transkarpatya bölgesindeki sınır muhafızlarına, ülke dışına nakit akışına göz yumulduğu iddia edilen sınır muhafızları hakkında cezai soruşturma çağrısı yapılıyor. Kotvitska davasını ortaya çıkaran Kiev'li işadamı Seyar Khushutov, gümrük memurları tarafından nakit paranın ülkeyi terk etmesini sağlayan bir rüşvet tarifesi olduğunu söyledi. Bu yasadışı ödemelerin, başvuranın miktarına ve düzeyine bağlı olarak 'yüzde 3 ila 7,5 arasında' olduğu biliniyor.