Dünya Ukraynalı iş insanının eşi içi parayla dolu bavullarla kaçarken sınırda yakalandı Tam 28 milyon dolar
AVRUPA

Ukraynalı iş insanının eşi içi parayla dolu bavullarla kaçarken sınırda yakalandı: Tam 28 milyon dolar

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle 27’nci günde devam ederken, çatışmadan kaçan Ukraynalıların sayısı 3 milyonu geçti. Sınırları açan AB ülkelerine kaçış sürerken Ukraynalı zengin bir iş adamı ve siyasetçinin eşinin, içi servet dolu bavullarla savaş mağdurlarına açılan sınırlardan geçmesi, büyük bir skandala yol açtı. Bir dönemin tartışmalı milletvekili Igor Kotvitsky’nin eşi Anastasia Kotvitska, içinde 28 milyon dolar bulunan bavullarıyla Macaristan’a kaçtı. Macar yetkililerin yakaladığı Kotvitska, para aklama iddialarını reddetse de savaşı bahane ederek Avrupa’ya servet kaçırdı. Ukraynalı çift, eleştiri oklarının hedefine oturdu.

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Haber Merkezi Diğer
Ukraynalı iş insanının eşi Anastasia Kotvitska içi parayla dolu bavullarla kaçarken sınırda yakalandı: Tam 28 milyon dolar
Igor Kotvitsky’nin eşi Anastasia Kotvitska, içinde 28 milyon dolar bulunan bavullarıyla Macaristan’a kaçtı.

Tanınmış bir Ukraynalı iş insanı ve politikacının karısının 'bir mülteci sınırını geçerek AB'ye 28 milyon dolar ve 1.3 milyon euro nakit taşıdığı' iddia ediliyor. ABD doları ve euro cinsinden para, Macaristan gümrükleri tarafından tartışmalı eski milletvekili Igor Kotvitsky'nin 52 yaşındaki eşinin bagajında görüldü.

DOĞUM YALANI FENA PATLADI

  • Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Anastasia Kotvitska'nın savaşın harap ettiği ülkeden büyük meblağda para çıkarmaya çalıştığını inkar etmesi üzerine dava açıldı. Bir zamanlar Ukrayna'nın en zengin milletvekili olan Kotvitsky, karısının doğum yapmak için ülkeyi terk ettiğini söyledi, ancak 28 milyon dolar ve 1.3 milyon euro taşıdığı yönündeki haberleri yalanladı.

Eski siyasetçi, "Bütün param Ukrayna bankalarında, hiçbir şey almadım" açıklamasında bulunduktan sonra sosyal medya hesabını kapattı.

Anastasia Kotvitska
Anastasia Kotvitska

"SÖYLENTİLERDEN İBARET" DEDİLER

24 yaşındaki kızı Violetta'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hikayenin 'sahte ve söylentilerden ibaret' olduğu ileri sürüldü. İki Macar erkek ve annesiyle birlikte seyahat ettiği bildirilen Kotvitska, sınırdaki olay hakkında yorum yapmadı.

Obozrevatel gazetesinin iddiasına göre, Vilok'taki kontrol noktasında Ukrayna'dan çıkarılmaya çalışılan büyük nakit meblağı açıklamadı, ancak para Macar gümrük memurları tarafından fark edildi. Anastasia Kotvitska, daha sonra yaptığı açıklamada parayı bir AB ülkesi olan Macaristan'a getirdiğini itiraf etti.

Ukrayna'da, ülkenin kaderinin tehlikede olduğu bir dönemde, sermaye kaçışını engellemekten kaçınarak servetlerini yurt dışına götürmek isteyen zengin seçkinler konusunda büyük bir hassasiyet var.

Igor Kotvitsky
Igor Kotvitsky

RÜŞVET TARİFESİ ORTAYA ÇIKTI

Kovitsky'nin Ukrayna Nükleer Enerji Sistemleri ve Rusya tarafından işgal edilen ülkedeki uranyum yatakları aracılığıyla kontrol ettiği bildiriliyor. Ayrıca eski İçişleri Bakanı Arsen Avakov ile yakın ticari ve siyasi bağları olduğu da biliniyor.

Ülkenin Transkarpatya bölgesindeki sınır muhafızlarına, ülke dışına nakit akışına göz yumulduğu iddia edilen sınır muhafızları hakkında cezai soruşturma çağrısı yapılıyor. Kotvitska davasını ortaya çıkaran Kiev'li işadamı Seyar Khushutov, gümrük memurları tarafından nakit paranın ülkeyi terk etmesini sağlayan bir rüşvet tarifesi olduğunu söyledi. Bu yasadışı ödemelerin, başvuranın miktarına ve düzeyine bağlı olarak 'yüzde 3 ila 7,5 arasında' olduğu biliniyor.

Avrupa'nın iki yüzlülüğü: Ukraynalılara kucak açan İspanya Afrikalı mültecileri öldüresiye dövdü
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Avrupa'nın iki yüzlülüğü: Ukraynalılara kucak açan İspanya Afrikalı mültecileri öldüresiye dövdü

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'dan kaçan mülteci sayısının 2 milyona ulaştı. Avrupa ülkeleri Orta Doğu ve Afrika'dan gelen mültecilere insanlık dışı muamele gösterirken, Ukraynalılara kucak açacağını açıklıyor. Son olarak İspanya Avrupa'nın iki yüzlülüğünü gözler önüne serdi. Ukraynalı mültecilerin 'hoş karşılanması' gerektiğini açıklayan İspanya, Fas'ta Afrikalı mültecileri dayak ve şiddetle karşıladı.

Almanya'daki cami Ukraynalı mültecilere kapılarını açtı
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Almanya'daki cami Ukraynalı mültecilere kapılarını açtı
Almanya'nın başkenti Berlin'de faaliyetlerini sürdüren İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatına bağlı Spandau Yeni Camii, Ukrayna'dan gelen mültecilere kapılarını açtı. Mültecilerle ilgilenen Dursun Nas, camide Kur'an-ı Kerim kursunun yapıldığı sınıfları boşaltarak buraya döşekler koyduklarını ve mültecileri ağırladıklarını ifade etti. Nas, 'Gelecek olan diğer Müslümanlar için de hazırlık yaptık. Müslüman dernekler ve birlikler yardım etmeye hazır. Eğer gelecek olurlarsa hepsini bağrımıza basmaya hazırız.” dedi.


Ukrayna'dan kaçışta 6. gün: Mülteci sayısı 4 milyonu bulabilir
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Ukrayna'dan kaçanların hem komşuları hem de AB üyeleri olmaları sebebiyle geçmeyi en fazla tercih ettiği ülkeler Polonya, Macaristan ve Romanya oldu. Bu ülkeleri Slovakya, Moldova ve Yunanistan takip etti.
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Ukrayna'dan şimdiye kadar Polonya'ya 281 bin kişi geçti, Ukrayna'dan Macaristan'a geçiş yapan kişi sayısı da 84 bin 586'ya ulaştı.
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Ukrayna'dan kaçarak Moldova'ya gidenlerin sayısı 36 bin 398 olurken, Romanya hükümet sözcüsü Dan Carbunaru savaşın başladığı günden bu yana Ukrayna'dan Romanya'ya 70 bin 803 kişinin giriş yaptığını açıkladı.
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Otobüslerle Romanya’nın farklı noktalarına gidecek savaş mağdurları, daha sonra çeşitli ülkelere dağılacak.<br><br>
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Slovakya İçişleri Bakanlığı da savaş nedeniyle Ukrayna'dan Slovakya'ya 25 bin 935 kişinin geçtiğini açıkladı.<br><br>
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100 Ukraynalı Yunanistan’ın başkenti Atina’ya ulaştı. Yaklaşık 30 saatlik bir yolculuğun ardından karayolu ile Atina’ya gelen Ukraynalıları, Yunanistan’da yaşayan akraba ve yakınları karşıladı.
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Rakamlarla Ukrayna'dan kaçışı gösteren grafik.
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Daha on binlerce kişinin evlerini terk ederek diğer ülkelere geçeceği belirtiliyor.<br><br>
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Kare kare Ukrayna'dan kaçış...
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Ukrayna'dan kaçışta 6. gün: Mülteci sayısı 4 milyonu bulabilir
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonucu 500 bini aşkın kişi kitleler halinde evlerini terk ederek ülkelerinden ayrıldı. 7 milyon kişinin ülke içinde yerlerinden olabileceği, toplamda 4 milyon Ukraynalının da sığınmacı konumuna düşebileceği tahmin edilirken başta Polonya, Macaristan ve Romanya olmak üzere mültecilerin dramını gösteren görüntüler gelmeye devam ediyor. İşte rakamlarla savaşın mülteci bilançosu ve fotoğraflarla sığınmacıların dramı...


Beş bin 64 personel alımı yapılacak

Beş bin 64 personel alımı yapılacak

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Ukraynalılar ev bakmaya başladı

Ukraynalılar ev bakmaya başladı

​O şehirde kiralar yüzde 70 arttı.
Rusyada panik: Market rafları boşaldı

Tam 28 milyon dolar

Tam 28 milyon dolar

Ukraynalı iş insanının eşi sınırda bavul bavul parayla yakalandı.

​Erdoğan'ın BAE ziyareti meyvelerini vermeye başladı.

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