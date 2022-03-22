Ukraynalı iş insanının eşi içi parayla dolu bavullarla kaçarken sınırda yakalandı: Tam 28 milyon dolar

Tanınmış bir Ukraynalı iş insanı ve politikacının karısının 'bir mülteci sınırını geçerek AB'ye 28 milyon dolar ve 1.3 milyon euro nakit taşıdığı' iddia ediliyor. ABD doları ve euro cinsinden para, Macaristan gümrükleri tarafından tartışmalı eski milletvekili Igor Kotvitsky'nin 52 yaşındaki eşinin bagajında görüldü.

DOĞUM YALANI FENA PATLADI

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Anastasia Kotvitska'nın savaşın harap ettiği ülkeden büyük meblağda para çıkarmaya çalıştığını inkar etmesi üzerine dava açıldı. Bir zamanlar Ukrayna'nın en zengin milletvekili olan Kotvitsky, karısının doğum yapmak için ülkeyi terk ettiğini söyledi, ancak 28 milyon dolar ve 1.3 milyon euro taşıdığı yönündeki haberleri yalanladı.

Eski siyasetçi, "Bütün param Ukrayna bankalarında, hiçbir şey almadım" açıklamasında bulunduktan sonra sosyal medya hesabını kapattı.

Anastasia Kotvitska

"SÖYLENTİLERDEN İBARET" DEDİLER

24 yaşındaki kızı Violetta'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hikayenin 'sahte ve söylentilerden ibaret' olduğu ileri sürüldü. İki Macar erkek ve annesiyle birlikte seyahat ettiği bildirilen Kotvitska, sınırdaki olay hakkında yorum yapmadı.

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Obozrevatel gazetesinin iddiasına göre, Vilok'taki kontrol noktasında Ukrayna'dan çıkarılmaya çalışılan büyük nakit meblağı açıklamadı, ancak para Macar gümrük memurları tarafından fark edildi. Anastasia Kotvitska, daha sonra yaptığı açıklamada parayı bir AB ülkesi olan Macaristan'a getirdiğini itiraf etti.

Ukrayna'da, ülkenin kaderinin tehlikede olduğu bir dönemde, sermaye kaçışını engellemekten kaçınarak servetlerini yurt dışına götürmek isteyen zengin seçkinler konusunda büyük bir hassasiyet var.

Igor Kotvitsky

RÜŞVET TARİFESİ ORTAYA ÇIKTI

Kovitsky'nin Ukrayna Nükleer Enerji Sistemleri ve Rusya tarafından işgal edilen ülkedeki uranyum yatakları aracılığıyla kontrol ettiği bildiriliyor. Ayrıca eski İçişleri Bakanı Arsen Avakov ile yakın ticari ve siyasi bağları olduğu da biliniyor.

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Ülkenin Transkarpatya bölgesindeki sınır muhafızlarına, ülke dışına nakit akışına göz yumulduğu iddia edilen sınır muhafızları hakkında cezai soruşturma çağrısı yapılıyor. Kotvitska davasını ortaya çıkaran Kiev'li işadamı Seyar Khushutov, gümrük memurları tarafından nakit paranın ülkeyi terk etmesini sağlayan bir rüşvet tarifesi olduğunu söyledi. Bu yasadışı ödemelerin, başvuranın miktarına ve düzeyine bağlı olarak 'yüzde 3 ila 7,5 arasında' olduğu biliniyor.

OYNAT 00:25 Avrupa'nın iki yüzlülüğü: Ukraynalılara kucak açan İspanya Afrikalı mültecileri öldüresiye dövdü

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'dan kaçan mülteci sayısının 2 milyona ulaştı. Avrupa ülkeleri Orta Doğu ve Afrika'dan gelen mültecilere insanlık dışı muamele gösterirken, Ukraynalılara kucak açacağını açıklıyor. Son olarak İspanya Avrupa'nın iki yüzlülüğünü gözler önüne serdi. Ukraynalı mültecilerin 'hoş karşılanması' gerektiğini açıklayan İspanya, Fas'ta Afrikalı mültecileri dayak ve şiddetle karşıladı.



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OYNAT 00:41 Almanya'daki cami Ukraynalı mültecilere kapılarını açtı Almanya'nın başkenti Berlin'de faaliyetlerini sürdüren İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatına bağlı Spandau Yeni Camii, Ukrayna'dan gelen mültecilere kapılarını açtı. Mültecilerle ilgilenen Dursun Nas, camide Kur'an-ı Kerim kursunun yapıldığı sınıfları boşaltarak buraya döşekler koyduklarını ve mültecileri ağırladıklarını ifade etti. Nas, 'Gelecek olan diğer Müslümanlar için de hazırlık yaptık. Müslüman dernekler ve birlikler yardım etmeye hazır. Eğer gelecek olurlarsa hepsini bağrımıza basmaya hazırız.” dedi.

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