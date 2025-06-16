Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi: "Askeri gerilim radyasyon sızıntısı riskini artırıyor"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail'in İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, "İlgili makamlara, durumu değerlendirmek ve İran'da güvenlik, emniyet ve (nükleer silahların) yayılmasının önlenmesini sağlamak amacıyla en kısa sürede seyahate hazır olduğumu bildirdim." dedi.