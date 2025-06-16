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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi: "Askeri gerilim radyasyon sızıntısı riskini artırıyor"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi: "Askeri gerilim radyasyon sızıntısı riskini artırıyor"

12:4216/06/2025, Pazartesi
AA
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İran'daki Natanz nükleer tesisi
İran'daki Natanz nükleer tesisi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail'in İran'a yaptığı saldırılarının şiddetlenmesinin ardından "Askeri gerilim, radyasyon sızıntısı riskini artırıyor ve nükleer silah edinmeyi önleyecek diplomatik çalışmaları geciktiriyor" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail'in İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, "İlgili makamlara, durumu değerlendirmek ve İran'da güvenlik, emniyet ve (nükleer silahların) yayılmasının önlenmesini sağlamak amacıyla en kısa sürede seyahate hazır olduğumu bildirdim." dedi.

Grosssi şiddetlenen çatışmalar için "Askeri gerilim, radyasyon sızıntısı riskini artırıyor ve nükleer silah edinmeyi önleyecek diplomatik çalışmaları geciktiriyor" ifadelerini kullandı.



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