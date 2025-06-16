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BM'den İsrail ile İran'a 'acil diplomatik müzakere' çağrısı

BM'den İsrail ile İran'a 'acil diplomatik müzakere' çağrısı

12:2716/06/2025, Pazartesi
AA
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Birleşmiş Milletler
Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail ile İran arasında devam eden saldırıları sonlandırma ve çözüme giden bir yol bulunması için acil diplomatik müzakere çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 59'uncu Oturumu, BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

Türk, İsviçre'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jürg Lauber başkanlığında başlayan toplantının açılışında konuşma yaptı.

İsrail ile İran arasında devam eden çatışmaların tırmanışının
"derin endişe verici"
olduğunu belirten Türk,
"Bu saldırıları sonlandırmak ve çözüme giden bir yol bulmak için gerginliğin azaltılması ve acil diplomatik müzakere çağrısında bulunan herkese katılıyorum"
dedi.

Türk, her iki tarafın da uluslararası hukuka, özellikle yoğun nüfuslu bölgelerdeki sivillerin korunmasına tam saygı göstermesi çağrısı yaptı.



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