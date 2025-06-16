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İran'da İsrail'e casusluk yapmakla suçlanan bir kişi idam edildi

İran'da İsrail'e casusluk yapmakla suçlanan bir kişi idam edildi

11:3316/06/2025, Pazartesi
AA
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İran'da, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a çalışmakla suçlanan bir kişinin idam edildiği bildirildi. Son haftalarda İsrail'e casusluk yapmakla suçlanan 2 kişi daha idam edilmişti.

İran'da, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a çalışmakla suçlanan bir kişinin idam edildiği bildirildi. İran basınında yer alan haberde, İsmail Fikri adlı bir İranlının "Mossad adına casuslukta bulunmaktan dolayı suçlu bulunduğu" belirtildi.

Mossad ajanlarıyla irtibatta olduğu suçlaması yöneltilen Fikri'nin Aralık 2024'te gözaltına alındığı ve bu sabah idam edildiği kaydedildi.

İran'da son haftalarda İsrail'e casusluk yapmakla suçlanan 2 kişi daha idam edilmişti.


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