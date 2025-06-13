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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer sızıntı var

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer sızıntı var

22:5313/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
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İsrail'in hedef aldığı Natanz Nükleer Tesisi
İsrail'in hedef aldığı Natanz Nükleer Tesisi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, terör devleti İsrail'in hedef aldığı İran'daki Natanz tesisinde, nükleer sızıntı olduğunu açıkladı. İran’ın yüzde 60 saflıkta uranyum ürettiği yerüstü tesisinin tamamen imha edildiği bildiren Grossi, "Gelen bilgilere göre, tesis içerisinde ciddi boyutlarda radyoaktif ve kimyasal kirlenme mevcut." dedi.

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi, Natanz nükleer tesisine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İran'da nükleer sızıntı var"

İran’ın yüzde 60 saflıkta uranyum ürettiği yerüstü tesisinin tamamen imha edildiği
bildiren Grossi
, "Gelen bilgilere göre, tesis içerisinde ciddi boyutlarda radyoaktif ve kimyasal kirlenme mevcut." dedi.

Radyoaktif maddeler ve kimyasal bileşenlere bağlı olarak meydana gelen kontaminasyonun, hem tesiste çalışan personel hem de çevre açısından önemli bir sağlık ve güvenlik riski oluşturabileceği ifade ediliyor.

Bölgedeki elektrik altyapısına yönelik gerçekleştirilen bir saldırının, uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjlere zarar vermiş olabileceği değerlendiriliyor.

Olayın sorumlularına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki incelemeler sürüyor.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


#Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
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