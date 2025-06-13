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Netanyahu'dan İran halkına ayaklanma çağrısı: Özgürlük için yolu açıyoruz

Netanyahu'dan İran halkına ayaklanma çağrısı: Özgürlük için yolu açıyoruz

22:4113/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İsrail Başbakanı Netanyahu (Foto: Arşiv)
İsrail Başbakanı Netanyahu (Foto: Arşiv)

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yaptıkları hava harekatı sonrası gelen misilleme saldırılarının ardından İran halkına, 'ayaklanın' çağrısı yaptı. "Hedefiniz olan özgürlük için yolu açıyoruz." diyen Netanyahu, "Sancağınız ve tarihi mirasınız altında toplanıp özgürlüğünüz için mücadele etme zamanı gelmiştir." dedi.

İran, İsrail'in sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran dahil olmak üzere pek çok kente düzenlediği saldırıların ardından en az dört dalga halinde misilleme saldırı yaptı.

İsrail ordu radyosu, atılan füzelerden birinin Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nın çok yakınına isabet ettiğini duyurdu.

Yaşananlar sonrasında açıklama yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, İran halkına 'rejimi ayaklanın' çağrısı yaptı.

"Size özgürlük için yolu açıyoruz"

Netanyahu, "
Daha fazlası yolda ve İran rejimi neye uğradığını anlayamayacak"
diyerek tehditlerini sürdürdü.
"İran ve İsrail halkları, Kiros’tan bu yana aslında dosttur."
diyen Netanyahu
"Şimdi, o köklü mirasınızın etrafında birleşip özgürlük için ayağa kalkma vaktidir"
ifadelerini kullandı.
"Bu savaş sizinle değil, hepimizin ortak düşmanıyla"
diye konuşan Netanyahu,
"İsrail halkı yanınızda. Artık sesinizi duyurmanın zamanı geldi."
dedi.


#Binyamin Netahyahu
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