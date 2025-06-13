Yunanistan'a gittiği söylenmişti: Netanyahu İran saldırısı sırasında sığınağa kaçmış

İran'a düzenlenen saldırılar sırasında Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkesinde olduğu belirtildi. İsrail devlet televizyonu KAN, İran'ın misilleme saldırısı sırasında Netanyahu'nun bakanlarla sığınakta toplantını açıkladı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu'nun çok sayıda bakan ve üst düzey savunma yetkilisiyle son durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.
Katz'tan İran'a "çok ağır bedel ödeyecek" tehdidi
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın iki dalga halinde düzenlediği misilleme saldırılarıyla "kırmızı çizgiyi aştığını” söyleyerek İran'ın “çok ağır bir bedel” ödeyeceği tehdidinde bulundu.
İran - İsrail çatışmaları
İran, İsrail'in sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran dahil olmak üzere pek çok kente düzenlediği saldırıların ardından iki dalga halinde misilleme saldırı yaptı.
İsrail ordu radyosu, atılan füzelerden birinin Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nın çok yakınına isabet ettiğini duyurdu.