Yunanistan'a gittiği söylenmişti: Netanyahu İran saldırısı sırasında sığınağa kaçmış

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu'nun çok sayıda bakan ve üst düzey savunma yetkilisiyle son durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.

Netanyahu'nun bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle sığınakta bir araya geldiği vurgulandı.

Netanyahu'nun bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle sığınakta bir araya geldiği vurgulandı.

İran'dan iki dalga halinde yapılan misillemenin ardından Başbakan

İran'dan iki dalga halinde yapılan misillemenin ardından Başbakan

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın iki dalga halinde düzenlediği misilleme saldırılarıyla "kırmızı çizgiyi aştığını” söyleyerek İran'ın “çok ağır bir bedel” ödeyeceği tehdidinde bulundu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katz,

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katz,

"Ayetullah rejimi, iğrenç eylemleri için çok ağır bir bedel ödeyecek.”

"Ayetullah rejimi, iğrenç eylemleri için çok ağır bir bedel ödeyecek.”

İran, İsrail'in sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran dahil olmak üzere pek çok kente düzenlediği saldırıların ardından iki dalga halinde misilleme saldırı yaptı.