UNRWA: Gazze'deki Filistinliler yine bombalanıyor ve açlığa maruz bırakılıyor

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki Filistinliler kuşatma altında bombalanırken ve aç bırakılırken, Gazze Şeridi sınırlarında gıda, ilaç, yakıt ve geçici barınma malzemeleri birikiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarını 7 haftadır kapalı tutarak Gazze'ye insani yardım, tıbbi ve ticari malzeme, gıda, çocuk aşıları ve yakıt girişini engellediği belirtildi. Yardım akışının devam edebilmesi için sınır kapılarının yeniden açılması istenen açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin yenilenmesi çağrısında bulunuldu. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) 15 Nisan'da yapılan açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını kapatarak sıkı abluka uyguladığı Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana görülen en kötü insani durumun yaşandığı belirtilmişti.