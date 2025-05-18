Vatikan'da dev tören: Papa 14. Leo balıkçı yüzüğünü taktı, resmen göreve başladı

Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14. Leo için Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda göreve başlama töreni düzenlendi. Tören, kardinallerin ve Papa’nın tören alanına gelmesiyle başladı. Kurşun geçirmez “papamobil” yerine açık bir araç tercih ederek kalabalığı selamlayan Papa, meydanı dolduran binlerce kişiye hitap etti.









PAPALIK YÜZÜĞÜ TAKDİM EDİLDİ





Papa 14. Leo’ya, törenin başında papalık sembolü olan beyaz kumaştan yapılan bir kuşak olan “Palio” ve papalık yüzüğü olarak bilinen “Balıkçı Yüzüğü” takıldı. Papa Leo, Katolik Kilisesi'nin 267. Papa'sı ve ayrıca ABD'den gelen ilk Papa oldu.









PAPA, SARAYINA GERİ DÖNÜYOR





Papa Leo’nun, Vatikan’ın tarihi Apostolik Saray’ına taşınacağı açıklandı. Bu yapı, papalık daireleriyle ünlü.





Yaklaşık 10 odadan oluşan yapı yatak odası, çalışma odası, kütüphane, yemek alanı, mutfak ve özel bir şapeli içeriyor. En son 2013’te Papa XVI. Benedictus tarafından kullanılan bu saray, Papa Francis’in Santa Marta Konukevi’nde kalmayı tercih etmesiyle terk edilmişti.





Papa Leo’nun tarihi geleneğe dönüşü, Vatikan’da yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlanıyor.











