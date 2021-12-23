Dünya Venezuela medyası Diğer ülkeler destek olmazken Türkiye bize yardım etti
AMERİKA

Venezuela medyası: Diğer ülkeler destek olmazken Türkiye bize yardım etti

Venezuela merkezli Merco Press’de, Türkiye’nin "yardımseverliğine" yönelik bir yazı yayımlandı. Yazıda, Türkiye’nin diğer dünya ülkelerinin aksine Venezuela’ya yardım ettiği belirtilerek "Rusya ve İran ile birlikte Maduro’ya en büyük diplomatik desteği veren ülkelerden biri" ifadeleri kullanıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Venezuela medyası: Diğer ülkeler destek olmazken Türkiye bize yardım etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile salı günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme sonrası Venezuela merkezli Merco Press’de Türkiye’nin yardımseverliğine yönelik bir yazı yayımlandı.

TÜRKİYE'NİN YARDIMLARINA VURGU

Yazıda, Türkiye’nin diğer dünya ülkelerinin aksine Venezuela’ya yardım ettiğine vurgu yapıldı. M5 dergisinin haberine göre, şu ifadelere yer verildi:

  • Türkiye, İran ve Rusya'yla birlikte diğer dünya liderlerinin Güney Amerika ülkesine uyguladığı yaptırımların aksine Maduro’ya yardım eden ülkeler arasında yer alıyor.

"ERDOĞAN EGEMENLİĞİMİZE SAYGILI"

Türkiye, Venezuela’nın egemenliğine saygı gösterilmesini destekledi ve talep etti. Erdoğan, Latin Amerika ve Karayip ulusunun kurumlarına ve yetkililerine yönelik saldırıları kınadı.

"TÜRKİYE DESTEĞİNİ ESİRGEMİYOR"

Türkiye, Rusya ve İran ile birlikte Maduro’ya en büyük diplomatik desteği veren ülkelerden biri. Her iki devlet de ekonomik yaptırımlara karşı “karşılıklı kalkınmadan ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Uluslararası Kamu Hukuku ve mücadele ilkelerinin ve amaçlarının savunulmasından” yana.

Maduro: Türkiye'yi seviyorum
DÜNYA
Maduro: Türkiye'yi seviyorum

Türkiye'ye verdiği sözü tuttu altınlarını gönderiyor
EKONOMİ
Türkiye'ye verdiği sözü tuttu altınlarını gönderiyor

Venezüella'daki darbe girişimine Türkiye'nin tavrı net: 'ABD yapıyor!'
DÜNYA
Venezüella'daki darbe girişimine Türkiye'nin tavrı net: 'ABD yapıyor!'
Google dolar kurunu gizlemeye başladı

Google dolar kurunu gizlemeye başladı
Bir kent kayboldu

Bir kent kayboldu

Ekipler yollar açmak için seferber oldu.
Üretim yarı yarıya düştü

Üretim yarı yarıya düştü

​Çip krizi en çok Almanya'yı etkiledi.

​Darbe imalı bildiriye imza atan 103 emekli amiral hakim karşısına çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'bedava elektrik' tepkisi.

​Kur korumalı mevduat uygulamasının ardından düşüş sürüyor.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.