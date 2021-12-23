Venezuela medyası: Diğer ülkeler destek olmazken Türkiye bize yardım etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile salı günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme sonrası Venezuela merkezli Merco Press’de Türkiye’nin yardımseverliğine yönelik bir yazı yayımlandı.

TÜRKİYE'NİN YARDIMLARINA VURGU

Yazıda, Türkiye’nin diğer dünya ülkelerinin aksine Venezuela’ya yardım ettiğine vurgu yapıldı. M5 dergisinin haberine göre, şu ifadelere yer verildi:

Türkiye, İran ve Rusya'yla birlikte diğer dünya liderlerinin Güney Amerika ülkesine uyguladığı yaptırımların aksine Maduro’ya yardım eden ülkeler arasında yer alıyor.

"ERDOĞAN EGEMENLİĞİMİZE SAYGILI"

Türkiye, Venezuela’nın egemenliğine saygı gösterilmesini destekledi ve talep etti. Erdoğan, Latin Amerika ve Karayip ulusunun kurumlarına ve yetkililerine yönelik saldırıları kınadı.

"TÜRKİYE DESTEĞİNİ ESİRGEMİYOR"

Türkiye, Rusya ve İran ile birlikte Maduro’ya en büyük diplomatik desteği veren ülkelerden biri. Her iki devlet de ekonomik yaptırımlara karşı “karşılıklı kalkınmadan ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Uluslararası Kamu Hukuku ve mücadele ilkelerinin ve amaçlarının savunulmasından” yana.

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