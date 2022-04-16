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Dünya Yaşlı ölümleri Şanghay rakamlarıyla çelişiyor
AVRUPA

Yaşlı ölümleri Şanghay rakamlarıyla çelişiyor

Şanghay'daki bir hastanede birçok yaşlı hasta Kovid-19'a yakalandıktan sonra öldü ancak resmi hükümet rakamları 2020'den bu yana şehirde hiçbir ölümün hastalıktan kaynaklanmadığını iddia ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaşlı ölümleri Şanghay rakamlarıyla çelişiyor
Arşiv

BBC, bir hastane müdürüyle görüştü ve Çin'in en büyük şehrini kasıp kavuran Omicron salgını sırasında ölen hastaların akrabalarına gönderilen yazışmalara erişim sağladı. Ayrıca, tek bir hastanede aşılanmamış en az 27 hastanın "altta yatan sağlık sorunlarından" öldüğünü gösteren resmi belgelere de ulaşıldı.

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  • Donghai Hastanesi'nden bir yönetici telefon görüşmesinde şunları söyledi: "Elbette Kovid ile ölenler olacaktır. Şanghay'da durum böyle. Kovid olmadan nasıl ölümler olmaz?"

Hastane yönetimi ölen hastaların yakınlarına gönderilen bir mektupta özür diledi ve "profesyonellik eksikliğini" kabul etti ve "en derin suçluluklarını" dile getirdiler.

  • Resmi rakamlar, şehir genelinde mevcut salgın sırasında ölüm olmadığını söylüyor.

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72 yaşındaki kız kardeşi bu ayın başlarında Donghai'de ölen bir adam, yetkililerden ölüm nedeni hakkında tam bir açıklama almak için mücadele ettiğini söyledi. 3 Nisan'da ölmeden önceki haftalarda testlerinin negatif çıktığını söyledi. Ancak, ölmeden önceki son günlerde test sonuçlarının kaydını alamadı. Resmi kayıtlara göre "Kovid negatif ile öldü" yazıyordu.

1 Nisan'da hayatını kaybeden 99 yaşındaki bir kadının yakınları da, yaşamının son haftasında pozitif çıkan test sonucu ölüm nedeni hakkında endişelerini dile getirdi.

BBC'nin haberine göre torunu kadının 27 Mart'ta Şanghay'daki Jinshan Halk Sağlığı Klinik Merkezine transfer edildiğini ve bir gün sonra testinin pozitif çıktığını söyledi. Altta yatan sağlık sorunları nedeniyle tedavi altına alındı. Üç gün sonra Kovid testi negatif çıktı. Bir gün sonra öldü. Kadın, ölümünü "Kovid nedeniyle altta yatan hastalığın ağırlaşması" olarak nitelendirdi.

  • Çeşitli iddialarla ilgili olarak Donghai ve Jinshan'daki yetkililerle defalarca iletişime geçilmeye çalışıldı ancak bir yanıt alınamadı.
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