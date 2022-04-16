Yaşlı ölümleri Şanghay rakamlarıyla çelişiyor

BBC, bir hastane müdürüyle görüştü ve Çin'in en büyük şehrini kasıp kavuran Omicron salgını sırasında ölen hastaların akrabalarına gönderilen yazışmalara erişim sağladı. Ayrıca, tek bir hastanede aşılanmamış en az 27 hastanın "altta yatan sağlık sorunlarından" öldüğünü gösteren resmi belgelere de ulaşıldı.

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Yetkililer yeni bir virüs dalgasını kontrol altına almaya çalışırken, Şanghay devasa bir karantina uyguluyor. Şehrin neredeyse 25 milyonluk nüfusunun çoğuna üç hafta boyunca içeride kalmaları emredildi.

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Donghai Hastanesi'nden bir yönetici telefon görüşmesinde şunları söyledi: "Elbette Kovid ile ölenler olacaktır. Şanghay'da durum böyle. Kovid olmadan nasıl ölümler olmaz?"

Hastane yönetimi ölen hastaların yakınlarına gönderilen bir mektupta özür diledi ve "profesyonellik eksikliğini" kabul etti ve "en derin suçluluklarını" dile getirdiler.

Resmi rakamlar, şehir genelinde mevcut salgın sırasında ölüm olmadığını söylüyor.

72 yaşındaki kız kardeşi bu ayın başlarında Donghai'de ölen bir adam, yetkililerden ölüm nedeni hakkında tam bir açıklama almak için mücadele ettiğini söyledi. 3 Nisan'da ölmeden önceki haftalarda testlerinin negatif çıktığını söyledi. Ancak, ölmeden önceki son günlerde test sonuçlarının kaydını alamadı. Resmi kayıtlara göre "Kovid negatif ile öldü" yazıyordu.

1 Nisan'da hayatını kaybeden 99 yaşındaki bir kadının yakınları da, yaşamının son haftasında pozitif çıkan test sonucu ölüm nedeni hakkında endişelerini dile getirdi.

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BBC'nin haberine göre torunu kadının 27 Mart'ta Şanghay'daki Jinshan Halk Sağlığı Klinik Merkezine transfer edildiğini ve bir gün sonra testinin pozitif çıktığını söyledi. Altta yatan sağlık sorunları nedeniyle tedavi altına alındı. Üç gün sonra Kovid testi negatif çıktı. Bir gün sonra öldü. Kadın, ölümünü "Kovid nedeniyle altta yatan hastalığın ağırlaşması" olarak nitelendirdi.