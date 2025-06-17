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Yeni güç ekseni görünür oluyor

Yeni güç ekseni görünür oluyor

04:0017/06/2025, الثلاثاء
G: 17/06/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
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İran füzelerinin İsrail hedeflerine büyük isabet kaydetmesi işgalci güçte alarma sebep oldu.
İran füzelerinin İsrail hedeflerine büyük isabet kaydetmesi işgalci güçte alarma sebep oldu.

Ortadoğu'da haydut devlet İsrail'in oluşturduğu çatışma ortamı genişliyor. Daha önce ABD ve İsrail’in müdahaleleri nedeniyle siyasi, askeri ve ekonomik zararlara uğrayan Rusya, Çin ve Kuzey Kore'nin İsrail'e karşı İran'a destek vermeye başladığı değerlendiriliyor.

Edinilen bilgilere göre bu üç ülke, İran’la uzun süredir sürdürdüğü arka kapı iş birliklerini artık sahaya taşımış durumda. Sahada gözlenen teknik gelişmeler, bu iş birliğinin kapsamını somut biçimde ortaya koyuyor. Tahran'a verilen desteğin, gelişmiş uzun menzilli füze parçaları, yönlendirme sistemleri ve radar karıştırıcıların sevk edilmesini kapsadığı ifade ediliyor. Yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri ve elektronik istihbarat verilerinin doğrudan aktarılması, İran’ın hava savunma ve elektronik harp altyapısına özel mühendislik ekipleriyle sahada teknik katkı sağlanması da gündemde. Ayrıca, siber operasyonlar ve sinyal bozucu kabiliyetlerin de aktif şekilde paylaşıma açılması gibi unsurların da bu desteğe dahil olduğu kaydediliyor.

SİSTEMATİK HESAPLAŞMANIN YANSIMALARI

Uzmanlar, son haftalarda İran’ın füze isabet oranlarında yaşanan belirgin yükselişin bu desteğin başlıca somut göstergesi olduğuna dikkati çekiyor. Yine, İsrail hava sahasında raporlanan sinyal kesintileri ve radar sistemlerindeki düzensizlikler de bu dış destekle doğrudan ilişkilendiriliyor. Bu üç ülkenin geçmişte yaşadıkları stratejik travmalar, onları benzer tehditlere karşı ortak hareket etmeye yönelttiği değerlendirilen analizlerde, sahaya inen bu desteğin, yalnızca teknik değil aynı zamanda derin bir hafızanın ve sistematik bir hesaplaşmanın da ürünü olduğu değerlendiriliyor. Bölgedeki gelişmeler, artık sadece İran ve İsrail arasındaki bir kriz olarak değil, önü alınmadığı takdirde çok kutuplu bir güvenlik krizine dönüşme riski taşıyan bir cepheleşme olarak görülmeye başladı. İran’a verilen bu doğrudan destekle birlikte, bölgesel üstünlüğün tanımı ve kuralları değişiyor. Uzmanlar, Rusya, Çin ve Kuzey Kore'nin oluşturduğu üçlü yapının, artık yalnızca gözlemlemekle yetinmediğini, karar vererek eyleme geçtiğini sözlerine ekliyor.



#İran
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