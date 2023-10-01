Yunan Belediye Başkanı'ndan sel mağduruna tokat: Verdiğim tepki bir ay boyunca uykusuz kalmamın sonucu

Yunan Belediye Başkanı sel mağduruna tokat attı
Yunan medyasında yer alan habere göre, gerekli önlemlerin alınmadığını iddia eden bir bölge sakini ile Beos arasında önce sözlü tartışma yaşandı.
Haberlerde, tartışmanın ardından Beos'un söz konusu kişiye tokat attığı kaydedildi.
28 Eylül'de yaşanan sel felaketi, Tesalya bölgesini etkileyerek özellikle Volos, Pilio, Larisa ve Farsala gibi yerleşim yerlerinde ciddi hasarlara yol açmıştı.
Yoğun yağış nedeniyle Volos'un büyük bir kısmına elektrik verilememişti.