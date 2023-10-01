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Dünya

Sırp birlikleri Kosova sınırında çekiliyor: Savaş istemiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın açıklamaları sonrası Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır Vucic, Sırbistan’ın savaş istemediğini ve Sırp birliklerinin geri çekildiğini duyurdu.

10:21 . 1/10/2023 Pazar
DHA
ABD’den gelen açıklamalar sonrası Sırp birlikleri Kosova sınırında çekiliyor

ABD’den gelen açıklamalar sonrası Sırp birlikleri Kosova sınırında çekiliyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile yaptığı görüşmeye ilişkin, “Cumhurbaşkanı Vucic ile görüşerek Kosova ile gerilimin derhal düşürülmesi ve son şiddet olaylarının sorumlularından hesap sorulması gerektiğinin altını çizdim. Ayrıca AB arabuluculuğunda yürütülen diyalog kapsamındaki taahhütlerin tam olarak uygulanmasının önemini vurguladım” dedi.



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ve Kosova Başbakanı Albin Kurti görüşmesine ilişkin Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise
“Sullivan Kosova sınırı yakınlarındaki Sırp askeri hareketliliğinden duyduğu endişeyi dile getirdi.  NATO'nun, NATO Kosova Gücü'nün (KFOR) özellikle Kosova'nın kuzeyindeki varlığını ve faaliyetlerini güçlendirmeye yönelik son kararlarına dikkat çekerek, ABD'nin KFOR'un görevini yerine getirebilmesi için uygun kaynaklara sahip olmasını sağlamak üzere Müttefiklerimizle birlikte çalışmaya hazır olduğunun altını çizdi” denildi.

Birlikleri geri çekiyor


Sırp medyası, Vucic’in konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi. Vucic, Sırbistan’ın savaş istemediğini, hedefinin Avrupa Birliği olduğunu belirterek, “Bu Belgrad için neden faydalı olsun ki? Amaç ne olabilir? İnşa ettiğimiz pozisyonumuzu yok etmek mi? Bir günde yok etmek mi? Sırbistan savaş istemiyor. Geçen yıl hattın yakınında 14 bin kuvvetimiz vardı, bugün 7 bin 500 kuvvetimiz var.  Bunu 4 bine düşüreceğiz” dedi.







#Antony Blinken
#Jake Sullivan
#Kosova
#Aleksandır Vucic
#Sırbistan
27 dakika önce
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