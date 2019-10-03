Dünya Yunan taksici 76 model Mercedesi ile rekor kırdı Müzeye konulan aracın yerine sıfırını verdiler
AVRUPA

Yunan taksici 76 model Mercedes'i ile rekor kırdı: Müzeye konulan aracın yerine sıfırını verdiler

Selanik'te 1976 model Mercedes Benz 240D marka aracıyla taksicilik yapan Grigoris Sahinidis, 4.6 milyon kilometre yol yaparak rekor kırdı. Mercedes firması dünyada en çok kilometre kat eden Mercedes marka araç olarak Sahinidis’ten otomobilini Stuttgart’taki müzeye bağışlamasını istedi. Aracını bağışlayan Sahinidis'e firma tarafından sıfır kilometre bir araç hediye edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Grigoris Sahinidis aracını müzeye bağışladı.
Grigoris Sahinidis aracını müzeye bağışladı.

Yunanistan’ın Selanik bölgesinde taksicilik yapan Grigoris Sahinidis’in taksisi müzelik oldu.

1976 model Mercedes Benz 240D marka araçla Sahinidis tam 4,6 milyon kilometre yol kat etti.

1981 yılında profesyonel olarak taksicilik yapmak isteyen Grigoris Sahinidis, o yıl kardeşiyle birlikte Almanya’dan ikinci el Mercedes’i getirmiş.

  • 23 yıl boyunca aracı kullanan Sahinidis, Alman futbol yıldızı Gerd Müller’den, Selanik’teki birçok komutan ve ünlü ismi de zamanla taşımış.

Grigoris Sahinidis

2004 yılında Mercedes şirketi, dünyada en çok kilometre kat eden Mercedes marka araç olarak Sahinidis’ten otomobilini Stuttgart’taki müzeye bağışlamasını istemiş.

  • Çok sevdiği otomobilini müzeye bağışlayan Sahinidis’e ise C200 CDI model yepyeni bir Mercedes hediye edilmiş.
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