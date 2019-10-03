Yunan taksici 76 model Mercedes'i ile rekor kırdı: Müzeye konulan aracın yerine sıfırını verdiler Selanik'te 1976 model Mercedes Benz 240D marka aracıyla taksicilik yapan Grigoris Sahinidis, 4.6 milyon kilometre yol yaparak rekor kırdı. Mercedes firması dünyada en çok kilometre kat eden Mercedes marka araç olarak Sahinidis’ten otomobilini Stuttgart’taki müzeye bağışlamasını istedi. Aracını bağışlayan Sahinidis'e firma tarafından sıfır kilometre bir araç hediye edildi.

Haber Merkezi 03 Ekim 2019, 10:16 Son Güncelleme: 03 Ekim 2019, 10:26 Yeni Şafak