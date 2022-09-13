Dünya Yunan zulmü çocuk ve kadın dinlemiyor Geri itilen iki bebek üç çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti
AVRUPA

Yunan zulmü çocuk ve kadın dinlemiyor: Geri itilen iki bebek üç çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti

Yunanistan unsurlarınca Ege açıklarında Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenlerden iki bebek, üç çocuk ve bir kadın olmak üzere altı kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
Yunan zulmü çocuk ve kadın dinlemiyor: Geri itilen iki bebek üç çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti
Arşiv.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 00.10'da, Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine 2 sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, 3 can salı içerisindeki 66 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda, göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca 4 can salı içerisinde Türk karasularına geri itildiklerinin öğrenilmesi üzerine birer sahil güvenlik helikopteri, uçağı ve botu daha bölgeye yönlendirildi.

  • Arama kurtarma çalışmaları sonucunda yarı batık durumdaki bir can salına tutunan 7 düzensiz göçmen daha kurtarıldı, 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın olmak üzere 6 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

2'si bebek 5 düzensiz göçmenin aranmasına devam ediliyor

  • Yarı batık durumdaki can salından kurtarılan düzensiz göçmenlerin 18 kişi olduklarını beyan etmeleri üzerine kayıp olduğu belirlenen 2'si bebek 5 düzensiz göçmenin aranmasına ise devam ediliyor.

Düzensiz göçmenlerle yapılan görüşmede, bu kişilerin İtalya'ya gitmek üzere 10 Eylül'de 15 metre boyunda ahşap bir tekneyle Lübnan'dan yola çıktıkları, dün Rodos açıklarında yakıtlarının bitmesi üzerine Yunan güvenlik güçlerinden yardım talep ettikleri, bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik botuna bindirilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türk karasularına yakın bir noktada toplam 4 can salına bindirildikleri ve sürüklenmeye terk edildikleri bilgisi alındı.

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