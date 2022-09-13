Yunan zulmü çocuk ve kadın dinlemiyor: Geri itilen iki bebek üç çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti Yunanistan unsurlarınca Ege açıklarında Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenlerden iki bebek, üç çocuk ve bir kadın olmak üzere altı kişi hayatını kaybetti.

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