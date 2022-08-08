Yunanistan'ın göçmen zulmü: Elleri kelepçeli olarak denize atılan üç göçmen öldü

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada "Sahil Güvenlik Botu tarafından, İzmir ili Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz Göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Karaada’da yapılan aramalarda 8 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış ve 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.

"ELİMİZ KELEPÇELİ DENİZE ATILDIK"

Kurtarılan göçmenler verdikleri ilk ifadelerde şunları söyledi:

“39 göçmen olarak Sakız Adası’na geçerek farklı yerlere dağıldıkları, 12 kişilik grup olarak Yunan polisi tarafından yakalandıkları ve yerini bilmedikleri bir binaya götürüldükleri, burada değerli eşyalarının alınarak darp edildikleri, içlerinden 1 göçmenin binanın dışına alındığı, gelen çığlık seslerinden dolayı daha ağır bir muameleye maruz kaldığını anladıkları, sonrasında 11 kişilik grup halinde Yunan Sahil Güvenlik Botuna bindirildikleri, dışarı alınan 1 göçmenin orada kaldığı ve hayatını kaybetmiş olabileceğini düşündükleri, Yunanistan unsurlarınca can yeleksiz ve elleri kelepçeli olarak doğrudan denize atıldıkları, yüzerek karaya ulaşmaya çalıştıkları, 8 göçmenin sahile ulaşmayı başardığı, 1 göçmenin cansız bedeninin kıyıya vurduğu, 2 göçmenin boğulduğunu gördük."

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KAYIP OLAN İKİ GÖÇMENİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda kayıp olan 2 düzensiz göçmenin bulunması için arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Olay yerine 2 Sahil Güvenlik Botu ile 2 Sahil Güvenlik Helikopteri de sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarının ardından kayıp olan 2 göçmenin de cansız bedenlerine ulaşıldı.

OYNAT 00:42 Yunan botunun göçmen teknesini Türk karasularına ittiği anlar İHA ile kaydedildi Ege Denizi Karaburun batısında, 7 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota önleme yapılarak Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerin ait İHA ile tespit edildi. Görüntüler Milli Savunma Bakanlığı resmi twitter hesabından paylaşıldı. BiP'te paylaş

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