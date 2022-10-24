Yunanistan'da sular ısınıyor: Eski Başbakan Çipras Miçotakisi yanlış politika izlemekle suçladı

SYRIZA'nın, 2021'de Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında Gümrük Birliği'ne ilişkin başlayan müzakerelerde, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların Uluslararası Adalet Divanına götürülmesi koşulunun önerildiğini hatırlatan Çipras, Miçotakis hükümetinin bunu benimsememiş olmasını "kaçırılmış değerli bir fırsat" şeklinde değerlendirdi.

'Büyük laflar etmeyi seviyorlar ancak ülkenin dış politikası kötüye gidiyor'

Çipras, Miçotakis'in, muhafazakar kesimde hep görüldüğü üzere uluslararası sorunları çözmek için risk alacak imkan ve kabiliyete sahip olmadığını ileri sürerek, "Sorumluluk almıyorlar. Büyük laflar etmeyi seviyorlar ancak ülkenin dış politikası kötüye gidiyor. Türk-Yunan ilişkileri de." diye konuştu.

Türkiye'nin AB ile ilişkilerini kademeli olarak düzelttiğini belirten Çipras, bunda Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın ardından barış temin edici ve arabulucu bir rol istemesinin rol oynadığını söyledi.

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Yunanistan'ı eleştirdi

Çipras, Yunanistan'ın bölgedeki gelişmelerde inisiyatif almamasını eleştirerek, "Türkiye'nin, ABD'nin göz yummasıyla Libya ile bir mutabakat imzalama inisiyatifine sahip olması, Yunanistan'ın güvenilir ve garanti müttefik dogmasını devam ettirerek hiçbir şey almaması kabul edilemez." diye konuştu.

Aleksis Çipras, Yunanistan'ın görüşlerinin farklı ülkelere iletildiği "seyahat diplomasisine" dayalı dış politikadan kazançlı çıkılamayacağını da kaydetti.

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