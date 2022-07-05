Yunanistan yine yaptıklarını unutup Türkiye'yi suçladı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Yunanistan'ın Türkiye ile anlaşmaya açık olduğunu, ancak Ankara'nın "kurallara göre oynamaya" başlaması gerektiğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre, Atina’da düzenlediği bir basın toplantısında konuşan Panagiotopoulos, "Türkiye ile ilişki kurmak istiyoruz ama Türkiye kurallara göre oynamak zorunda. Türkiye kendi kurallarına göre oynamamalı, özellikle askeri konularda ve tek taraflı eylemlerde” ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

İki ülke arasında; Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantıları başlamış; bu kapsamda Miçotakis İstanbul'a gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü.

Ancak Yunan Başbakan günler sonra ABD'ye gidip Kongre'de konuşma yaparak, Ankara'ya karşı sözler sarf etmiş ve "Türkiye'ye F-16'ları vermeyin" çalışması yapmıştı.

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Bu konuşmadan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim için Miçotakis diye biri artık yok" diyerek rest çekmiş, Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nde de Yunan liderle görüşmemişti.

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