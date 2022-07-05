Dünya Yunanistan yine yaptıklarını unutup Türkiyeyi suçladı
AVRUPA

Yunanistan yine yaptıklarını unutup Türkiye'yi suçladı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, ülkesinin masayı deviren taraf olduğunu unutarak Türkiye'yi suçladı. Ülkesinin, Türkiye ile anlaşmaya açık olduğunu öne süren Panagiotopoulos, ancak bunun Ankara'nın "kurallara göre oynamaya" başlamasıyla mümkün olacağını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Yunanistan yine yaptıklarını unutup Türkiyeyi suçladı
​Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Yunanistan'ın Türkiye ile anlaşmaya açık olduğunu, ancak Ankara'nın "kurallara göre oynamaya" başlaması gerektiğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre, Atina’da düzenlediği bir basın toplantısında konuşan Panagiotopoulos, "Türkiye ile ilişki kurmak istiyoruz ama Türkiye kurallara göre oynamak zorunda. Türkiye kendi kurallarına göre oynamamalı, özellikle askeri konularda ve tek taraflı eylemlerde” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanına uyarı: Yunanistan sizin için de tehlike arz etmeye başladı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanına uyarı: Yunanistan sizin için de tehlike arz etmeye başladı

NE OLMUŞTU?

İki ülke arasında; Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantıları başlamış; bu kapsamda Miçotakis İstanbul'a gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü.

Ancak Yunan Başbakan günler sonra ABD'ye gidip Kongre'de konuşma yaparak, Ankara'ya karşı sözler sarf etmiş ve "Türkiye'ye F-16'ları vermeyin" çalışması yapmıştı.

Bu konuşmadan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim için Miçotakis diye biri artık yok" diyerek rest çekmiş, Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nde de Yunan liderle görüşmemişti.

Miçotakis bu kez de Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'yi hedef aldı
DÜNYA
Miçotakis bu kez de Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'yi hedef aldı

Erdoğan'dan Miçotakis'e ikaz: Kendine çeki düzen ver
GÜNDEM
Erdoğan'dan Miçotakis'e ikaz: Kendine çeki düzen ver
Çare yapay ada

Çare yapay ada

'​Böyle giderse Maldivler diye bir ülke kalmayacak.'
İnşaatta toprak kayması

İnşaatta toprak kayması

​İki işçi beline kadar toprak içinde kaldı.
Yunanistan yine yaptıklarını unutup Türkiyeyi suçladı

​Savunma sanayi için üretildi.

​İki bakan birden görevini bıraktı.

'Yunanistan sizin için de tehlike arz etmeye başladı.'

​Mutfaktaki yangında kıyafetleri tutuşunca canından oldu.

​Tarihi su kemerindeki tahribat için inceleme başlatıldı.

​Adnan Oktar suç örgütünde firari kardeşler yakalandı.

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye'nin iftihar meselesi.

​Norveç'te İslam karşıtları provokatif eylem sonrası kaza geçirdi.

Vatandaşlar yeniden çalışma yapılmasını istiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.