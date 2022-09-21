Yunanistan'ın yeni planı: ABD ile ortak korvet üretimi için atağa geçti

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Marmaris'teki orman yangınına mücadele için havalanan helikopter Denizli'de düştü: Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'dan Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopterinin Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düştü. İçişleri Bakanlığı, kaza kırıma uğrayan helikopterde 2 Türk, 5 Rus, toplam 7 mürettebat olduğunu, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 mürettebatın ise yaralı olduğunu açıkladı. Kazada hayatını kaybedenlerin Rusya uyruklu mühendis Aleksandr İakovlev ile teknisyen Alexey Volkov olduğu tespit edildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan Rusya vatandaşı kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2’inci pilot Egor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem ise ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi. Yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı