Dünya Yunanistanın yeni planı ABD ile ortak korvet üretimi için atağa geçti
AVRUPA

Yunanistan'ın yeni planı: ABD ile ortak korvet üretimi için atağa geçti

Yunanistan'ın ABD ile ortak korvet üretimi için temaslarda bulunacağı ileri sürüldü. Sualtı savaşı ve hava savunması için sistemlerin de yerleştirilebileceği belirtilen korvetin maliyetinin ise benzerlerine göre düşük olmasının öngörüldüğü ifade edildi.

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Haber Merkezi AA
Yunanistanın yeni planı: ABD ile ortak korvet üretimi için atağa geçti
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Political gazetesinin haberinde, BM Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere New York'ta bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Silahlı Kuvvetleri bünyesine yeni bir korvet katmak için temaslarda bulunacağı belirtildi.

  • ABD-Yunanistan iş birliğiyle sıfırdan planlanan geminin, fırkateyn tipli bir korvet değil Amerikan silah sistemine sahip bir korvet olacağı iddia edildi.

Henüz planlama aşamasında olan korvete, Yunanistan'ın onay vermesi halinde ilk model için üretim çalışmalarının başlatılacağı öne sürüldü.

Sualtı savaşı ve hava savunması için sistemlerin de yerleştirilebileceği belirtilen korvetin maliyetinin ise benzerlerine göre düşük olmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Üretimin, Yunanistan tersanelerinde yapılmasının planlandığı, gelecekte yurt dışına satış ihtimalinin de değerlendirildiği ileri sürüldü.

Yunan basını açık açık itiraf etti: ABD Dedeağaç'ı deniz üssüne çeviriyor
FOTOĞRAF 8
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ABD, Yunanistan'da Dedeağaç Limanı'nı adeta silah merkezine dönüştürdü.

Liman üzerinden taşınan askeri malzeme, geçen yıl 14 kat artarak 3 bin 100 \"parçaya\" ulaştı. Bu yıl ise bu rakama halihazırda ulaşıldı.
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DEDEAĞAÇ İLE İLGİLİ YENİ PLAN

Yunanistan basınında Kathimerini gazetesi, ABD ordusunun, Dedeağaç'ı deniz üssüne çevirmeye hazırlandığını yazdı.
Haberde, söz konusu limana Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhriplerinin yanaşabileceği belirtildi.
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ATİNA YÖNETİMİNE BİLDİRİLDİ

Bu yönde yapılacak çalışmalarla ilgili durumun, ABD'li yetkililerce Atina yönetimine iletildiği kaydedildi.
Üssün \"Rusya'ya karşı\" olduğunu iddia eden Pentagon; Balkanlar, Doğu Akdeniz ve Ege'de varlık göstermek adına, geçtiğimiz temmuz ayında limana tank ve zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdi.
598'inci Ulaştırma Tugayı Albayı Joshua D. Hirsch, gerçekleştirdikleri sevkiyatları anlatırken, \"Liman muazzam.\" ifadesini kullanmıştı.
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SUDA ÜSSÜ'NE YENİ BİRİMLERİN İNŞASI MASADA
Öte yandan aynı gazetenin haberinde, ABD'li yetkililerin, Girit'teki Suda Üssü'ne İHA'lar ve F-35 savaş uçaklarının yerleştirilmesi için yeni birimlerin inşasını değerlendirdikleri aktarıldı.
Atina ile Washington, Ekim 2021'de Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nı imzalamıştı.
Bu anlaşma çerçevesinde Suda'nın genişletilmesinin de masadaki konu başlıkları arasında yer aldığı vurgulandı.
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YUNANİSTAN'DAKİ ABD ÜSLERİ

ABD’nin Yunanistan topraklarında, Dedeağaç ve Girit'in yanı sıra Kavala, Selanik, Larisa ve Stefanoviç askeri üsleri bulunuyor.
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Bu üslere aralıklı olarak askeri personel, araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldığı belirtiliyor.
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ERDOĞAN: VERDİKLERİ CEVAP 'RUSYA'YA KARŞI' OLUYOR, YEMEYİZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'daki söz konusu askeri hareketliliğe tepki göstermişti.
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Erdoğan, \"Kime karşı kurdular?\" şeklinde soru yönelterek, \"Verdikleri cevap 'Rusya'ya karşı' oluyor. Yemeyiz.\" demişti.
Yunan basını açık açık itiraf etti: ABD Dedeağaç'ı deniz üssüne çeviriyor
Yunan basını, planın, Amerikalı yetkililerce Atina'ya iletildiğini yazdı. Limana, güdümlü füze muhriplerinin yanaştırılabileceği belirtildi.

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