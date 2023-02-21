Pakistanlıların kalbi Türk halkı için atıyor

Dr. Recep Şehitoğlu / Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde Pazarcık ve Elbistan’da meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, başta Kahramanmaraş olmak üzere Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’te canlarımızı kaybetmemize ve büyük hasarlara neden oldu. Söz konusu bu 10 ilimizde yaşayan yaklaşık 13,5 milyon insanımızı doğrudan etkileyen ve asrın felaketi olarak tanımlanan deprem afeti bugünlerde dünyanın da bir numaralı gündemi.

İKİ YÜREK TEK CAN

Deprem vesilesiyle hem kamu kurum ve kuruluşlarımızın hem de sivil toplum kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın bir seferberlik ruhuyla sahada çalışmalarına hep beraber şahitlik ediyoruz. Bunun yanısıra yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın da ellerinden gelen en büyük gayreti gösterdiklerine tanıklık ediyoruz. Öte yandan hemen her coğrafyadan devlet ve hükümet başkanlarının talimatlarıyla ülkemize yönelik yardım faaliyetlerinin organize edildiğini gerek ulusal gerekse de uluslararası basın vasıtasıyla gözlemliyoruz. Şüphesiz her yardım girişimi bizim için değerlidir. Ancak öyle bir ülke var ki bu afette kardeşlik sınavını 100 tam puanla vermiş oldu: Pakistan!

En kalabalık ülkeler arasında 220 milyonu bulan nüfusuyla beşinci sırada ve ikinci büyük Müslüman nüfusa sahip olan Pakistan, depremin ilk saatlerinden itibaren necip bir millet olduğunu “İki Yürek Tek Can” şiarıyla tüm dünyaya göstermiş oldu.

Yakın zamanda gerçekleşen sel felaketi dolayısıyla büyük sıkıntılar yaşayan ve kendi yaralarını sarmaya çalışan Pakistan devleti, Türkiye’ye yardım elini uzatan ilk ülkelerden birisi oldu. 51 kişilik Arama Kurtarma Timinden oluşan Pakistanlı bir grup ve Pakistan Hava Kuvvetlerine ait 1 uçak, Pakistan Ordusu Sağlık Ekibi ile birlikte derhal Adana’ya gönderildi. 18 tonluk yardım yine Pakistan Hava Kuvvetlerine ait iki uçak ile Adana’ya ulaştırıldı. Bunun yanı sıra 1 adet A400 ac, 3 adet PAF C-130/ IL-76 ve 7 PIA dahil 11 uçak dolusu yardım daha gönderildi. 10 Şubat’ta Pakistan’ın Lahor kentinden yola çıkan 16 yardım tırının da bugünlerde Türkiye’ye ulaşması bekleniyor. Hali hazırda yapılan cerrahi ilaç sevkiyatının yanı sıra Custom Health Care Society Direktörü Dr. Asif Mahmood Jah, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliği ve Lahor Başkonsolosluğuna 100.000 USD değerinde nakit ve tıbbi alet bağışladı. Başbakanlık bünyesinde bir de Yardım Fonu da kuran Pakistan 22 Şubat’ta gelmesi beklenen gıda paketlerinin ve sıcak tutan giysilerin de dağıtımında bulunacak.

BİZ BİR AİLEYİZ

Öte yandan Pakistanlı sivil toplum kuruluşu Alkhidmat Foundation ise Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için kullanılmak üzere 6.200 çadır, 10.000 branda, 25.000 battaniye ve 300 ton gıda malzemesinden oluşan yaklaşık 114 milyon TL değerinde bir yardımda bulundu. Ayrıca son teknoloji cihazlarla donatılmış 47 kişiden oluşturulan Alkhidmat Arama Kurtarma Ekibi enkaz altında arama kurtarma faaliyetlerine de katıldı. Bunun yanı sıra Türk uyruklu Pakistanlı doktorlar istihdam edilerek 1 ortopedi cerrahı, 1 genel cerrah, 1 anestezist ve diğerlerinin yanı sıra tıbbi ekipman ve malzemelerden oluşan 7 kişilik bir sağlık ekibi de afet bölgesindeki operasyona devam etmek için Türkiye’ye gönderilecek.

Yaşanan iki büyük deprem dolayısıyla geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi ziyaret eden Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Adıyaman’da depremzedelerle buluştu. Beareberinde 1 kargo uçağı dolusu malzemeyle gelen Şahbaz Şerif, 220 milyon Pakistanlı’nın “Elimizden geldiğince yardım sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız. Pakistan’ı hiç yalnız bırakmadığınız gibi biz de sizi yalnız bırakmayacağız” mesajını paylaştı. “Destek çalışmalarımız sorumluluktan değil ruhumuzdan geliyor, çünkü biz bir aileyiz” ifadelerini kullanan Başbakan, Pakistan’a döndüğünde üreticilerle bir araya gelip yüksek kalitede çadır üretimi için çalışacağını ve yardımları hızla göndereceğini söyledi. Başbakan Şerif İslam İşbirliği Teşkilatı’na da acil toplantı çağrısında bulundu.

Pakistan, depremden etkilenen bölgeler normal hayata dönene kadar Türkiye’ye tüm desteğini sağlamaya devam edecek. 4.000’e yakın artçı depremin devam ettiği bu afet günlerinde dost ve kardeş ülke Pakistan’ın da seferber olduğunu görmek bizleri mutlu etti…



