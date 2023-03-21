Düzce 2023 Ramazan ayı teravih vakitleri belli oldu. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Düzce yatsı ezanı ve Düzce teravih namazı vakitleri haberimizde.

DÜZCE YATSI EZANI VE TERAVİH SAATLERİ

Düzce teravih vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Düzce yatsı ve teravih vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Düzce imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

TERAVİH NE DEMEK?

İki şey arasında dinlenme olarak tarif edilen teravih, terviha kelimesinin çoğuludur. Terviha rahatlatmak ve dinlendirmek anlamında kullanılan bir kelimedir. Cemaatle kılındığı için çoğul olarak kullanılan teravih kelimesi aynı zamanda namaza ismini vermiştir.

ORUÇ TUTMAYANLAR TERAVİH NAMAZI KILABİLİR Mİ?

Teravih namazı, Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan nafile bir namazdır. Ramazan gecelerini ibadetle ihya için sünnet-i müekkede olarak meşru kılınmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) ile dört halife döneminden itibaren günümüze kadar camilerde veya evlerde cemaatle ya da ferdî olarak eda edilegelmiştir.

Teravih, orucun değil Ramazan ayının sünneti olduğu için oruç tutamayan kimselerin de teravih namazını kılmaları sünnettir.







