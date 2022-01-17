E-okul not girişi ne zamana kadar yapılacak? MEB E Okul VBS öğretmen girişi ne zaman kapanacak?

İlk dönemin son günlerinde binlerce öğrenci, öğretmen ve velinin gündeminde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS son not giriş tarihi yer alıyor. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren 15 tatil öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de e-okul not girişinin ne zaman kapatılacağı konusu oldu. E Okul not girişi ne zaman kapanacak?

E-OKUL NOT GİRİŞ EKRANI NE ZAMAN KAPACAK?

Öğrenciler yarıyıl karnelerini 21 Ocak Cuma günü alacak ve 2021-2022 sömestr tatili 24 Ocak Pazartesi itibarıyla başlayacak. e-Okul sistemine not girişleri sınav sonuçlarının açıklanmasıyla başladı ve şu an devam ediyor. Sistem, karnelerin verilmesinden bir kaç gün önce kapanıyor.

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

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E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi... Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır. Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.