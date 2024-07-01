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Efor Çay Sanayi halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? SPK Efor Çay halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Efor Çay Sanayi ve Ticaret AŞ belirlenen takvim doğrultusunda talep toplama işlemlerini tamamladı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından süreçleri onaylanan şirketler, belirlenen takvim doğrultusunda Borsa İstanbul işlemleri gerçekleştiriliyor. Efor Çay Sanayi halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Efor Çay halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...

12:36 - 1/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Efor Çay halka arz sonuçları
Efor Çay halka arz sonuçları

Efor Çay Sanayi halka arz sonuçları sorgulanıyor. Efor Çay halka arzında ise 90 milyon TL nominal değerli paylar 14,5 TL’den satışa sunuldu. Pay tahsisi ise %75 yurt içi bireysel yatırımcı ve %25 yurt içi kurumsal yatırımcı olarak belirlendi. Peki, Efor Çay halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

Efor Çay halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

Efor Çay Sanayi (EFORC) halka arz süreci 26-27-28 Haziran tarihleri arasında 3 gün boyunca devam etti. Efor Çay halka arzında ise 90 milyon TL nominal değerli paylar 14,5 TL’den satıldı.

Efor Çay Halka arz fonunu nasıl kullanacak?

Pay tahsisi ise %75 yurt içi bireysel yatırımcı ve %25 yurt içi kurumsal yatırımcı olarak belirlendi. Halka arzda payların tamamının satılması durumda yaklaşık 1,3 milyar TL halka arz büyüklüğü beklenirken şirketin halka açıklık oranı %24,8 olacak.

Efor Çay halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

Efor Çay halka arz sonuçları KAP’a bildirilmediği için borsa işlem tarihi henüz belli olmadı. Şirketin bu hafta Yıldız Pazar’da işleme başlayacağı tahmin ediliyor.

Efor Çay Sanayi halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Efor Çay halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.



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