Efor Çay Sanayi halka arz sonuçları sorgulanıyor. Efor Çay halka arzında ise 90 milyon TL nominal değerli paylar 14,5 TL’den satışa sunuldu. Pay tahsisi ise %75 yurt içi bireysel yatırımcı ve %25 yurt içi kurumsal yatırımcı olarak belirlendi. Peki, Efor Çay halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

Efor Çay halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

Efor Çay Sanayi (EFORC) halka arz süreci 26-27-28 Haziran tarihleri arasında 3 gün boyunca devam etti. Efor Çay halka arzında ise 90 milyon TL nominal değerli paylar 14,5 TL’den satıldı.

Efor Çay Halka arz fonunu nasıl kullanacak?

Pay tahsisi ise %75 yurt içi bireysel yatırımcı ve %25 yurt içi kurumsal yatırımcı olarak belirlendi. Halka arzda payların tamamının satılması durumda yaklaşık 1,3 milyar TL halka arz büyüklüğü beklenirken şirketin halka açıklık oranı %24,8 olacak.

Efor Çay halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

Efor Çay halka arz sonuçları KAP’a bildirilmediği için borsa işlem tarihi henüz belli olmadı. Şirketin bu hafta Yıldız Pazar’da işleme başlayacağı tahmin ediliyor.

Efor Çay Sanayi halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Efor Çay halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.







