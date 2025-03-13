EHLİYET AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER 13 MART: Ehliyet affı çıkacak mı, hangi cezaları kapsıyor? Torba yasa ile...

Ehliyet affı beklentisi yeniden gündemde. Trafik ihlalleri nedeniyle sürücü belgesine el konulan binlerce kişi, Meclis’ten gelecek olası düzenlemeyi yakından takip ediyor. Özellikle lojistik sektöründe şoför eksikliğinin artması ve sürücü mağduriyetleri, affa yönelik talepleri güçlendirdi. Yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemeye dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sürecin nasıl şekilleneceği merak konusu.

EHLİYET AFFINDAN KİMLER YARARLANBİLİR?

Eğer bir ehliyet affı düzenlemesi hayata geçirilirse, ceza puanı nedeniyle ehliyeti iptal edilen veya el konulan sürücüler bu aftan yararlanabilecek. Bu düzenleme, belirli koşulları sağlayan kişilerin başvurarak ehliyetlerini geri alabilmelerine olanak tanıyacak. Ancak şu an için bu konuda resmi bir yasa ya da düzenleme bulunmamaktadır.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Ehliyet affına dair şu ana kadar herhangi bir yasa teklifi verilmiş veya resmi bir açıklama yapılmış değil. Eğer bu düzenleme Meclis gündemine alınırsa, yasalaşma sürecinin tamamlanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.