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Yeni ehliyetlere geçiş için son tarih duyuruldu! Ehliyet (sürücü belgesi) yenilemek için başvuru süresi uzatıldı mı, son tarih 2025 ne zaman?

Yeni ehliyetlere geçiş için son tarih duyuruldu! Ehliyet (sürücü belgesi) yenilemek için başvuru süresi uzatıldı mı, son tarih 2025 ne zaman?

Tuğba Güner
15:189/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ehliyet yenileme
Ehliyet yenileme

Yeni ehliyetlere geçiş için son tarih duyuruldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri tarafından yürütülen sürücü belgesi yenileme süreci için randevular Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr adresinden alınabiliyor. Yeni ehliyetler için en az ilkokul mezunu şartı aranıyor. Ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirmeyen sürücülerin ehliyet kullanımına son verilecek. Peki Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? İşte, 2025 Ehliyet yenileme için gerekli belgeler ve ücretine dair detaylar

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için geçtiğimiz senelerde süre verdi. Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi. Ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirmeyen sürücülerin ehliyetleri geçersiz sayılacak. İşte ehliyet yenileme için son tarih ve yenileme işlemleri için gerekli evraklar listesi

EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH UZATILDI

Sürücü belgeleri yenileme süresi 31 Temmuz 2025'e uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya şunları söyledi:

"Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.

Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim."

EHLİYET YENİLEMEME CEZASI

Ehliyetini yenisiyle, belirlenen süre zarfında yenilemeyen sürücülere 12.978 TL cezası verilecek.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

* Ehliyet yenileme harç ücretinin ödendiğine dair belge,

* Randevudan hemen önce “Sürücü olur” ibaresi yer alan sağlık raporu,

* Nüfus cüzdanı veya pasaport,

* Adli sicil belgesi,

* 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf,

* Kan grubunu gösteren kart.



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