Ehliyet yenileme son tarih: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, ücreti ne kadar ve nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların yoğunluğa takılmadan işlemlerini gerçekleştirebilmesi için ehliyet yenileme süresini uzattı. 2025 yılı itibarıyla geçerli olan bu yeni düzenleme sonrası, “Son başvuru tarihi ne?”, “Yenileme ücreti kaç TL oldu?”, “Randevu nasıl alınır?” gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte ehliyet yenileme işlemlerine dair güncel bilgiler…

EHLİYET YENİLEME SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak.

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.