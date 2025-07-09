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Ehliyet yenileme son tarih: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, ücreti ne kadar ve nasıl yapılır?

Ehliyet yenileme son tarih: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, ücreti ne kadar ve nasıl yapılır?

14:469/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ehliyet yenileme son gün ne zaman?
Ehliyet yenileme son gün ne zaman?

Ehliyet yenileme işlemlerinde artan başvuru yoğunluğu nedeniyle süre uzatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla birlikte sürücülere ek zaman tanındı. Yeni tarih merak konusu olurken, işlemlerin nasıl yapılacağı ve güncel ücret tarifesi de araştırılmaya başlandı. İşte 2025 yılı için ehliyet yenileme sürecine dair tüm detaylar…

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların yoğunluğa takılmadan işlemlerini gerçekleştirebilmesi için ehliyet yenileme süresini uzattı. 2025 yılı itibarıyla geçerli olan bu yeni düzenleme sonrası, “Son başvuru tarihi ne?”, “Yenileme ücreti kaç TL oldu?”, “Randevu nasıl alınır?” gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte ehliyet yenileme işlemlerine dair güncel bilgiler…

EHLİYET YENİLEME SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak.

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

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