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Ek MTV’nin ilk ve son taksitleri ne zaman ödenecek?

Ek MTV ödeme takvimi belli oldu. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclis’nde kabul edildi. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla tüm taşıtlarda 2023 yılı için bir defaya mahsus olarak iki katı MTV alınacak. Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek. Ek MTV'nin ilk taksiti Ağustos sonu, ikinci taksiti ise Kasım sonuna kadar ödenecek. Peki 2023 ek MTV ne kadar oldu? İlk defa kayıt olacak araçlardan ek MTV alınacak mı? İşte yeni MTV düzenlemesinin tüm detayları.

10:34 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme takvimi belli oldu.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme takvimi belli oldu.

Meclis Genel Kurulu, bir kereye mahsus tüm araçlardan alınacak ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için onay verdi. Kabul edilen maddelere göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere, bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanacak.

Ek MTV ne zaman ödenecek?

Ek MTV
iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek.
Ek MTV'nin ilk taksiti
, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde e
k MTV'nin ilk taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenecek; ikinci taksitinin ise kasım sonuna kadar ödenmesi gerekecek
.

2023 ek MTV ne kadar oldu?

  1. Örnek olarak, 1-3 yaş arası, motor hacmi 1301-1600 santimetreküp olan taşıtının ocak ayındaki birinci taksiti için 1846, temmuz ayındaki ikinci taksiti için 1846 lira ödemesi gereken mükellef, teklifin bu ay kanunlaşması halinde, ağustos ayı sonuna kadar 1846, kasım ayı sonuna kadar yine 1846 lira ek vergi ödeyecek.
  2. Örnekte verilen araç üzerinden, 2023 yılında toplamda 3 bin 692 lira ödeyecek olan mükellef, ek MTV ile toplam 7 bin 384 lira ödemiş olacak.

Kanunun yayımı tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV'si ile birlikte peşin ödenecek. Ek MTV, bir defaya mahsus uygulanacak ve genel bütçe geliri olarak kaydedilecek.

İlk defa kayıt olacak araçlardan ek MTV alınacak mı?

Kanunun yayımı tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV'si ile birlikte peşin ödenecek. Ek MTV, bir defaya mahsus uygulanacak ve genel bütçe geliri olarak kaydedilecek.

Ek MTV kimler ödemeyecek, muaf olanlar kim?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait
taşıtlar ek MTV'den muaf olacak
.
#ek mtv
#EK MTV ödeme tarihleri
#Motorlu Taşıtlar Vergisi
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