11 şehre özel enerjik planlama

Depremden etkilenen 11 şehir için ayrı ayrı oluşturulacak master planlarda şehirlerin fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korunacak ve geliştirilecek. Özellikle ulaşımda enerji verimliliğini artırmak ve iklim değişikliğine katkı vermek amacıyla şehir ulaşım ana planlarının enerji verimliliği öncelikli olması sağlanacak. Planların hazırlık aşamasında hem yatayda hem düşeyde deformasyon haritaları çıkarıldı. Haritalar çerçevesinde yerleşim yerleri belirlendi. Yeni yerleşim yerleri tasarlanırken, şehrin büyüme aksı öngörüsü 50 yılı kapsayacak şekilde özel olarak planlandı.

UZUN VADELİ ADIMLAR

Hazırlanan planlar çevresinde veya bitişiğinde yer alan mevcut yapıya uyumlu, korunacak alanların çevresinde yapılan planlar ise bu alanların hassasiyeti dikkate alınarak hazırlanacak. Planlarda yürüme mesafeleri de dikkate alınacak. Eğitim, sağlık ve yeşil alanların vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceği yerlere yapılması hedefleniyor. Planlarda; çocuk bahçesi, oyun alanı, açık semt spor alanı, aile sağlık merkezi, kreş, anaokulu ve ilkokul mesafeleri yaklaşık 500 metre, ortaokullar 1.000 metre, liseler ise 2 bin 500 metre mesafe dikkate alınarak tasarlanıyor. Dini tesisler arası mesafelerde ise 150, 250 ve 400 metre esas alınacak.

BİNALARIN GÜNEŞİ KESİLMEYECEK

Neredeyse sıfırdan inşa edilecek şehirlerde sürdürülebilir kalkınma desteklenerek, yaşam kalitesi yükseltilecek. Yeni binaların birbirlerinin güneşe göre cephesini etkilemeyecek şekilde inşa edilmesi planlanıyor. Master planlarda; kent estetiğine uygun idari tesis alanlar, ticaret, eğitim, sağlık tesisleri, ibadet yerleri, sosyal ve kültürel tesisler, park, oyun alanları, meydan gibi açık alanlar, genel ve bölge otoparkları, spor tesisleri gibi kullanım alanlarının yapılması hedefleniyor.

Tasarımların odak noktasında insan var

11 şehir genelinde uygulanacak olan master plan çerçevesinde, planlanan yaşam alanlarının kentsel tasarım ile daha estetik ve insan odaklı olması sağlanacak. Hazırlanan master planlarda ulaşımda verimliliği artıracak politikalar bulunuyor. Bu sayede sürdürülebilir kalkınmanın temelleri atılırken, iklim değişikliğine katkı sağlamak amacıyla, bu enerjiden şehir içi ulaşımda da faydalanılacak. Söz konusu bölgedeki iller güçlü enerji altyapısıyla ön plana çıkacak.



