15 yaşında servise bir yıl daha uzatma

Buna göre, okul servislerinde uygulanacak yaş sınırıyla ilgili geçici düzenleme bir yıl daha uzatıldı. Muayeneden geçmiş olmak kaydıyla 15 yaşından küçük servis araçları 1 Temmuz 2026 tarihine kadar öğrenci taşımacılığında kullanılabilecek. Normal şartlarda Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne göre okul servis araçlarının 12 yaşından büyük olmaması gerekiyor. Ancak araç tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve araç parkının önemli kısmının bu sınırı karşılamaması nedeniyle, geçici yaş sınırı uygulamasının devam ettirilmesi kararlaştırıldı.