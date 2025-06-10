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15 yaşında servise bir yıl daha uzatma

15 yaşında servise bir yıl daha uzatma

Oğuzhan Ürüşan
04:0010/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.

Okul servis araçlarıyla İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla yeniden düzenlemeye gidildi.

Buna göre, okul servislerinde uygulanacak yaş sınırıyla ilgili geçici düzenleme bir yıl daha uzatıldı. Muayeneden geçmiş olmak kaydıyla 15 yaşından küçük servis araçları 1 Temmuz 2026 tarihine kadar öğrenci taşımacılığında kullanılabilecek. Normal şartlarda Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne göre okul servis araçlarının 12 yaşından büyük olmaması gerekiyor. Ancak araç tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve araç parkının önemli kısmının bu sınırı karşılamaması nedeniyle, geçici yaş sınırı uygulamasının devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

AKSAMALAR ÖNLENECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya imzasıyla yayımlanan ve 81 il valiliğine gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla okul servis araçlarının yüzde 30’undan fazlasının yaş sınırına takılacağı öngörüsüne dikkat çekildi. Taşımacılık faaliyetlerinde aksamaların önüne geçilmesi ve kamu yararının gözetilmesi amacıyla, mevcut uygulamanın 1 Temmuz 2026’ya kadar uzatıldığı bildirildi. Söz konusu karar, Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nin 15’inci maddesinde yer alan “olağanüstü hal, buhran, kriz dönemleri ile afet ve acil durumlarında geçici düzenleme yapma yetkisi” hükmüne dayandırıldı.



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