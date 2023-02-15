300 bin konut lazım

Kahramanmaraş merkezli depremler 13,5 milyon kişiyi olumsuz etkilerken, binlerce konut ve iş yerini de kullanılamaz hale getirdi. Hasar tespit çalışmalarının yarıya yakını tamamlandı. Sayısı 211 bini aşan konutun ağır hasar gördüğü tespit edildi. Yürütülen çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda 10 il genelince kabaca bir hesapla 400 bini aşkın konut ve iş yeri yapılması gerekiyor. Sadece konut ihtiyacının ise 300 bini bulması bekleniyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konut projeleri için bölgede çalışmalara hızlı bir şekilde başladı. TOKİ, ilk etapta 30 bin konutun hazırlığını yaptıklarına başlarken, Haziran’a kadar bu rakam 100 bine tamamlanacak.

6.500 PERSONEL HASAR TESPİTİ YAPIYOR

Depremden etkilenen 10 ilde pazartesi günü gece yarısı itibariyle 369 bin binanın incelendiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarının bir hafta içerisinde tamamlanacağını dile getirdi. Gaziantep AFAD'da kurulu Deprem Koordinasyon Merkezi'nde, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kurum, hasar tespit çalışmalarını 6 bin 500 personelle sürdürdüklerini belirtti.

ŞUBAT SONUNA KADAR İNŞAATLAR BAŞLIYOR

Kurum, “Şu ana kadar 10 ilde 369 bin bina yani 1 milyon 850 bin ev ve iş yerini inceledik. Bunlardan 47 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Bu da yaklaşık olarak 211 bin konuta denk geliyor yani 211 bin konutumuz ya yıkılmış ya da ağır hasar almış durumda” dedi. Şubat ayı sonuna kadar tüm illerde inşaat faaliyetlerini başlatacaklarını belirten Kurum, “Cumhuriyet tarihinin en büyük afet dönüşümü olan konut seferberliğini yapıp, daha önceki konutları nasıl teslim ettiysek, aynı anlayışla bu sağlam, güvenlikli konutların da inşasını yapıp teslim edeceğiz” dedi.

YIKILAN BİNALARIN YÜZDE 98'İ 1999 ÖNCESİNE AİT

Kurum, yıkılan binaların YÜZDE 98'inin 1999 öncesi inşa edilen yapılar olduğuna dikkati çekerek, binaların büyük çoğunun zeminden, zemin sıvılaşmasından ve mühendislik hizmetleri alınmamasından kaynaklı yıkıma uğradığını vurguladı. Kurum, “Gerek zemin etüdü yapılması gerek yeni yapılacak yerlerin tespitini, şehrin ihtiyaçlarını da gözeterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

ORTA HASARLI EVLER NE OLACAK?

Orta hasarlı evlerle ilgili güçlendirme yapılmadan bu evlere girilmesine izin verilmeyeceğini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti: “Ağır hasarlı binalarımız zaten yıkılacak. AFAD koordinasyonunda Valiliğimiz tarafından tüm kente ilişkin taşıma firmalarıyla birlikte görüşmek suretiyle binalardan eşya alınıp alınamayacağına ilişkin bir bilgilendirme yapacağız ve bu bilgilendirme çerçevesinde eşya alımına müsaade edeceğiz. Artçı depremler hala devam ediyor. Gaziantep genelinde hasar tespitlerinin büyük bir kısmını 3 gün içerisinde, tüm Türkiye'deki hasar tespitlerini bir hafta içerisinde bitirmeyi planlıyoruz.”

TOKİ Başkanı Bulut:Yer seçimine başladık

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 10 şehirde yapılan TOKİ konutlarında herhangi bir yıkılma olmadığını Hatay ve Adıyaman’da 133 bin daire içinde sadece 2 blokta hafif hasar meydana geldiğini belirtti. Yeni konut projeleri için de yer seçimi hazırlıklarının başladığına dikkat çeken Bulut, bu projelerin farklı yerlerde inşa edileceğini söyledi. Bulut, “Bu kadar yıkım olmasını binaların eski olmasına bağlayanlar var. Bu doğru ama unutmayalım ki bugün yaptığımız binalar da gelecekte yaşlanacak. Dolayısıyla seçeceğimiz zemine de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yapacağımız yeni yerler içinse, ‘Şehir gelişecekse bu yöne doğru gelişsin’ diyeceğiz. Eski yerlerde de mümkün olduğunca düzgün yapılaşmalarla hayatın devam etmesini sağlayacağız” dedi.

Elbistan’a 20 bin yeni konut gerekiyor