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Ekonomi 80 bin uçuşu etkileyecek Dakar Havalimanında yakıt kıtlığı başladı
DÜNYA EKONOMİSİ

80 bin uçuşu etkileyecek: Dakar Havalimanı'nda yakıt kıtlığı başladı

Avrupa ve ABD'ye uçuşlarda Batı Afrika'daki en önemli aktarma güzergahı olan Dakar'daki Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı'nda (AIBD) uçak yakıtı kıtlığı başladı.

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Haber Merkezi AA
80 bin uçuşu etkileyecek: Dakar Havalimanında yakıt kıtlığı başladı
Foto/arşiv

AIBD yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu yakıt fiyatlarındaki fahiş artış nedeniyle kerosen tedarikinde sıkıntılar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, AIBD'de operasyonu olan havacılık şirketlerinin, dönüş uçuşlarını sağlayacak keroseni beraberinde taşımaları konusunda bilgilendirildiği kaydedildi.

Havacılık Yakıt Taşıma Şirketinden (SMCADY) yapılan açıklamada da 20 Nisan'dan itibaren 2 hafta boyunca AIBD ile özel jet ve askeri uçuşlar için kullanılan başkentteki eski havalimanı Leopold Sedar Senghor'dan yapılacak uçuşlar için yakıt sağlanamayacağı duyuruldu.

Avrupa ve ABD'ye uçuşlarda Batı Afrika'daki en önemli aktarma güzergahı olan AIBD, yıllık 3 milyon yolcu taşıyor.

Kerosen kıtlığının, yıllık 80 bin ticari uçuşun yapıldığı AIBD'deki havacılık operasyonlarını olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

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