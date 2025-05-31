Adil kalkınma modeliyle üretiyoruz

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, sektörün son yıllardaki gelişimini anlattı. Özdemir, “Katılım finans, ahlaki ilkeleri ve toplumsal faydayı önceleyen yapısıyla bir finansman yönteminin yanı sıra adil bir kalkınma modeli sunuyor” dedi.
Katılım finans sektöründeki güncel gelişmelerin değerlendirildiği, daha adil, etik ve sürdürülebilir bir finansal geleceğin inşasına yönelik konuların ele alındığı Katılım Finans Zirvesi, Ziraat Katılım’ın ev sahipliğinde İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) bulunan Ziraat Kuleleri’nde yapıldı. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, katılım finansla dünyaya daha adil, ahlaki ve insani değerlere sahip bir finans sisteminin mümkün olduğunu göstererek büyümeyi hedeflediklerini söyledi.
SATIŞ VE FİNANSAL ORTAKLIK ÖNNEMLİ
Sektör oyuncularının her birinin üzerine düşeni hakkıyla yaparak bunu başarabileceklerine inandığını vurgulayan Özdemir, “Katılım finans, ahlaki ilkeleri ve toplumsal faydayı önceleyen yapısıyla bir finansman yönteminin yanı sıra adil bir kalkınma modeli sunuyor. Bu modelin gerçek anlamda yaygınlaşması, ürün çeşitliliğinden, finansal ortaklıklara, satış stratejilerinden, sürdürülebildiğine kadar birçok alanda daha fazla gayret etmemizi gerektiriyor” dedi. Özdemir, Katılım bankacılığının Türk bankacılık sektöründeki payının yüzde 8,5 seviyesinde bulunduğunu sözlerine ekledi.
EKONOMİYE DESTEK 2,2 TRİLYON TL
Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben de katılım bankacılığının Türk bankacılık sektöründeki payının gelecek dönemde artmasını temenni ettiklerini belirtti. İlk çeyrek finansal sonuçlara bakıldığında, katılım bankalarının aktif büyüklüğünün toplamında 3 trilyon liraya ulaştığı bilgisini veren Akben, “Katılım bankalarının reel ekonomiye sunduğu nakdi ve gayrinakdi finansman desteği yıl başına göre yüzde 14 artarak 2,2 trilyon liraya çıktı” diye konuştu. Katılım bankalarınca toplanan fon hacminin çeyrek sonu itibarıyla yüzde 12 artışla 2 trilyon liraya ulaştığını vurgulayan Akben, “Özkaynakları 231 milyar lira düzeyine ulaşmıştır. Bu yüzde 8,5’lik pay yeterli değil” dedi.
2 YENİ BANKA GEÇİŞ SÜRECİNDE
Bugün Türk bankacılık sektöründe 2’si dijital olmak üzere toplam 9 katılım bankasının faaliyet gösterdiğini anımsatan Akben, bir dijital ve 2 tane yeni katılım bankasının yapılanma ve faaliyete geçiş süreçlerinin devam ettiğini bildirdi. Bu sürecin sonlanmasıyla Türkiye’de faaliyette bulunan katılım bankası sayısının 11’e ulaşılacağının anlatan Akben, şu değerlendirmelerde bulundu: “Katılım bankacılığının ülkemiz ekonomisindeki etki alanını genişletmeye, hizmetlerini çeşitlendirmeye ve bilinirliğini artırmaya yönelik bu gayretlerimiz toplumsal değer üretimine, tabana yaygın bir ekonomik kalkınmaya hizmet etmektedir.”
Katılım finans kuruluşları İFM'de yerlerini alacak
- İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem de İstanbul Finans Merkezi’nin ilk etabının 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşvikleriyle hayata geçtiğini hatırlattı. Erdem, Ziraat Katılım’ı örnek alan diğer katılım finans kuruluşlarının da yakın zamanda İFM’de yerlerini alacağını belirtti. İFM’nin katılım finans açısından kendi ağırlık merkezini oluşturmaya başladığını dile getiren Erdem, “Bu süreci katılım finans kurumlarının yalnızca yeni bir mekana yerleşme arayışı olarak görmüyoruz. Bunun ötesinde İFM ekosistemine dahil olma yönündeki bu tercihi stratejik bir konumlanma ve kurumsal bir vizyon beyanı olarak değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı. Erdem, hedeflerinin küresel ölçekte İslami finans için referans bir merkez haline getirmek olduğunu belirtti.