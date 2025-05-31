Adil kalkınma modeliyle üretiyoruz

İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem de İstanbul Finans Merkezi’nin ilk etabının 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşvikleriyle hayata geçtiğini hatırlattı. Erdem, Ziraat Katılım’ı örnek alan diğer katılım finans kuruluşlarının da yakın zamanda İFM’de yerlerini alacağını belirtti. İFM’nin katılım finans açısından kendi ağırlık merkezini oluşturmaya başladığını dile getiren Erdem, “Bu süreci katılım finans kurumlarının yalnızca yeni bir mekana yerleşme arayışı olarak görmüyoruz. Bunun ötesinde İFM ekosistemine dahil olma yönündeki bu tercihi stratejik bir konumlanma ve kurumsal bir vizyon beyanı olarak değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı. Erdem, hedeflerinin küresel ölçekte İslami finans için referans bir merkez haline getirmek olduğunu belirtti.