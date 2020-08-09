Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Kanseri yendiği mor çilekleri yurt içi ve yurt dışına gönderiyor Yeni taleplere de gelecek yıl için alıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Aksaray haberleri: Kanseri yendiği mor çilekleri yurt içi ve yurt dışına gönderiyor: Yeni taleplere de gelecek yıl alıyoruz

Kanseri yendiği mor çilekleri yurt içi ve yurt dışına gönderiyor: Yeni taleplere de gelecek yıl için alıyoruz

Aksaray’da yaşadığı meme kanseri hastalığını yetiştirmeye başladığı mor çilek ile yenen Havva İnanç, yetiştirmeye devam ettiği çilekleri yurt içi ve yurt dışına gönderiyor. Havva İnanç, "Yurt dışı gönderimlerimizde gurbetçi vatandaşların vesilesi ile yapıyoruz. Şu ana kadar elimizde taleplere yetişecek kadar ürünümüz var. Yeni taleplere de gelecek yıl için alıyoruz” dedi.

Haber Merkezi İHA
Havva İnanç
Havva İnanç

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da meyve yetiştiriciliğine giren ve oldukça da başarılı üretimler yapan üretici Havva İnanç (42), meme kanserini yenmesinde faydasını gördüğü mor çilek meyvesini yetiştirip hem yurt içi hem de yurt dışına gönderiyor.

Düzce’de organik üretiliyor: 1 saatte tükeniyor
GÜNDEM
Düzce’de organik üretiliyor: 1 saatte tükeniyor

Mor çilek

Yeni taleplere gelecek yıl için alıyor

Mor çileğin özellikle kanser hücrelerine yönelik ciddi gelişme sağladığını belirten Havva İnanç, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Mor çilek üretimi yapıyorum. Mor çilek kanser hastaları için bir özel ürün. Türkiye’de ilk olan bir ürün. Bu ürün hem bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor hem de birçok kanser hücresini yok edip vücudu yenilemeye fayda gösteriyor. Yurt dışı, yurt içi gönderimler yapıyorum. Yurt dışı gönderimlerimizde gurbetçi vatandaşların vesilesi ile yapıyoruz. Şu ana kadar elimizde taleplere yetişecek kadar ürünümüz var. Yeni taleplere de gelecek yıl için alıyoruz.”

Mor çilek

Özellikle yakından görmek istedi

Mor çilek almak için Eskil ilçesine gelen Süleyman Altan (45) ise, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Birçok insanın bilmediği, hatta benim bile bilmediğim mor çilek ürününü özellikle yakından görmek istediğim için buraya geldim. Sağlığa olan faydalarını, kanser hastalarındaki kanser hücrelerindeki savaş noktasında önemini biliyorum. Fakat kedisini hiç yakından görmemiştim. Gerçekten Eskil gibi bir yerde bunun başarılmış olması ayrıca mutlu edici.”

Mor çilek

Kanseri yendiği mor çilekleri yurt içi ve yurt dışına gönderiyor: Yeni taleplere de gelecek yıl için alıyoruz
FOTOĞRAF 8
Title
Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da meyve yetiştiriciliğine giren ve oldukça da başarılı üretimler yapan üretici Havva İnanç (42), meme kanserini yenmesinde faydasını gördüğü Mor Çilek meyvesini yetiştirip hem yurt içi hem de yurt dışına gönderiyor.
Title
Mor çileğin özellikle kanser hücrelerine yönelik ciddi gelişme sağladığını belirten Havva İnanç, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Mor çilek üretimi yapıyorum. Mor çilek kanser hastaları için bir özel ürün. Türkiye’de ilk olan bir ürün. Bu ürün hem bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor hem de birçok kanser hücresini yok edip vücudu yenilemeye fayda gösteriyor. Yurt dışı, yurt içi gönderimler yapıyorum. Yurt dışı gönderimlerimizde gurbetçi vatandaşların vesilesi ile yapıyoruz. Şu ana kadar elimizde taleplere yetişecek kadar ürünümüz var. Yeni taleplere de gelecek yıl için alıyoruz.”
Title
Mor çilek almak için Eskil ilçesine gelen Süleyman Altan (45) ise, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Birçok insanın bilmediği, hatta benim bile bilmediğim mor çilek ürününü özellikle yakından görmek istediğim için buraya geldim. Sağlığa olan faydalarını, kanser hastalarındaki kanser hücrelerindeki savaş noktasında önemini biliyorum. Fakat kedisini hiç yakından görmemiştim. Gerçekten Eskil gibi bir yerde bunun başarılmış olması ayrıca mutlu edici.”
Title
Title
Title
Kanseri yendiği mor çilekleri yurt içi ve yurt dışına gönderiyor: Yeni taleplere de gelecek yıl için alıyoruz
Aksaray'da yaşadığı meme kanseri hastalığını yetiştirmeye başladığı mor çilek ile yenen Havva İnanç, yetiştirmeye devam ettiği çilekleri yurt içi ve yurt dışına gönderiyor. Havva İnanç, "Yurt dışı gönderimlerimizde gurbetçi vatandaşların vesilesi ile yapıyoruz. Şu ana kadar elimizde taleplere yetişecek kadar ürünümüz var. Yeni taleplere de gelecek yıl için alıyoruz” dedi.
Abone Ol Google News
Yüzde 30lara düştü

Yüzde 30'lara düştü

Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü.
TÜMOSAN yerli oranını artıracak

TÜMOSAN yerli oranını artıracak

Zırhlı araçlarda milli katkı yüzde 75 olacak.
Yolcular şoförü iki kez uyarmış

Yolcular şoförü
iki kez uyarmış

İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada şok geçirten iddia.
'Pes' dedirten görüntü

'Pes' dedirten görüntü

Koronavirüse rağmen İstanbul'da teknede eğlence yaptılar.
O proje çöktü

O proje çöktü

​Deyrizor'da aşiretler ayaklandı, PKK ile çatışıyor.
Kuvvetli <br>yağış uyarısı

Kuvvetli
yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

İstanbul'da feci otobüs kazası

İstanbul'da feci otobüs kazası

​İlk belirlemelere göre 5 kişi öldü 26 yaralı var.

Hac dönüşü <br>ayrılık hüznü

Hac dönüşü
ayrılık hüznü

Eşi benzeri olmayan bir koleksiyon.
Sosyal medyada <br>tartışma ahlakı yok

Sosyal medyada
tartışma ahlakı yok

​Dijitalte neden tartışma kültürü oluşturamadık?
Ortak hafızamız <br>infilak etti

Ortak hafızamız
infilak etti

​Şarkıların, şiirlerin yazıldığı Beyrut...
Mersin Limanı teklifi

Mersin Limanı teklifi

​Türkiye olarak Lübnan'a açık çek verdik.
Eyüpsultan'da faciaya ramak kala

Eyüpsultan'da faciaya ramak kala

​Çok sayıda ekip olay yerine geldi.
Düşerken attı

Düşerken attı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin golünü Messi kaydetti.
Fındığın <br>korkulu rüyası

Fındığın
korkulu rüyası

Bulaştığı ağaç iyileştirilemediği için kesiliyor.
Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe itirafı

​​Fedor Smolov, sarı-lacivertlilere transferi hakkında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.