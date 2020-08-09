Kanseri yendiği mor çilekleri yurt içi ve yurt dışına gönderiyor: Yeni taleplere de gelecek yıl için alıyoruz

“Mor çilek üretimi yapıyorum. Mor çilek kanser hastaları için bir özel ürün. Türkiye’de ilk olan bir ürün. Bu ürün hem bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor hem de birçok kanser hücresini yok edip vücudu yenilemeye fayda gösteriyor. Yurt dışı, yurt içi gönderimler yapıyorum. Yurt dışı gönderimlerimizde gurbetçi vatandaşların vesilesi ile yapıyoruz. Şu ana kadar elimizde taleplere yetişecek kadar ürünümüz var. Yeni taleplere de gelecek yıl için alıyoruz.”