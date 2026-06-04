Albayrak Finans'tan araba sahibi olmak isteyenlere büyük müjde: 'Hemen Teslim Araba Kampanyası' başladı

Sektörün öncü finans kuruluşlarından Albayrak Finans, araba sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürecek yeni kampanyasını duyurdu. Bekleme sürelerini ve bütçeyi zorlayan finansman koşullarını ortadan kaldıran "Hemen Teslim Araba Kampanyası" ile hayalindeki arabaya kavuşmak isteyenler, sözleşme imzalandıktan 15 gün sonra aracını teslim alabiliyor.
Beklemek yok, faiz yok, hemen teslim var!
Esnek ödeme seçenekleri ve uygun finansman oranları
- Hemen Teslimat: Evrak ve finansman onay süreçlerinin ardından araçlar 15 gün sonra teslim ediliyor.
- Esnek Vade Seçenekleri: Her bütçeye uygun, 29 aya varan taksit imkanı sunuluyor.
- Kişiye Özel Ödeme Planı: Müşterinin gelir durumuna göre şekillendirilebilen farklı taksit seçenekleri sunuluyor.
- Geniş Araç Yelpazesi: Kampanya binek ve ticari segmentindeki pek çok marka ve modeli kapsamakta.
- Hemen Teslim ile Araba Almak istemeyenler için de Albayrak Finans’ta Seçenekler Var.
İstediğiniz araca, istediğiniz zaman, en uygun maliyetlerle kavuşun!
Günümüzde araçlar yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda güçlü bir yatırım alternatifi olarak da görülüyor. Ancak artan fiyatlar ve geleneksel finansman yöntemlerinde karşılaşılan yüksek faiz oranları, birçok kişi için araç sahibi olmayı zorlaştırabiliyor.
Albayrak Finans olarak tam da bu noktada devreye giriyoruz. Faizsiz müşteri talebine göre peşinatlı ya da peşinatsız çözümler sunan sistemimizle herkesin kolay ve güvenli bir şekilde otomobil, karavan, motosiklet, traktör ve bu sınıfta değerlendirilen her türlü araç sahibi olabilmeyi mümkün kılıyoruz.
Albayrak Finans’ın faizsiz otomobil sahibi olma modeli nedir?
Araç Finansmanı; yalnızca ana para üzerinden taksitlerle ödeme yaparak otomobil sahibi olmanızı mümkün kılar. İster peşinatlı ister peşinatsız ödeme seçenekleriyle, kolayca otomobil sahibi olabilirsiniz.
18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Albayrak Finans’ın sunduğu bu sisteme dahil olabilir. Ödeme planınızı kendi bütçenize göre şekillendirerek, faiz yük altına girmeden geleceğiniz için önemli bir yatırım yapabilirsiniz.
Faizsiz araba nasıl alınır?
- Albayrak Finans'ta faiz ve dosya masrafı yok. Sadece arabanın bedelini ödüyorsunuz, hepsi bu kadar! Size ve bütçenize özel hazırlanmış ödeme planlarımızla, araba sahibi olmak artık çok daha kolay.
- Tasarruf finansman sektörü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından lisanslanmaktadır. Albayrak Finans da bu lisansa sahip, yasalara uygun, kamu yararını gözeten bir finansman şirketidir. Sözleşmeler şeffaf ve ayrıntılıdır; herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tüm süreçler açıkça planlanmakta ve denetlenmektedir.