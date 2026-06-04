Albayrak Finans'tan araba sahibi olmak isteyenlere büyük müjde: 'Hemen Teslim Araba Kampanyası' başladı

Son dönemde otomotiv sektöründe yaşanan tedarik süreçleri ve finansmana erişim zorlukları, araba almayı planlayan tüketicileri alternatif arayışlara yöneltti. Müşteri odaklı çözümleriyle dikkat çeken Albayrak Finans, bu beklentilere yanıt veren dev bir adım attı. Yeni başlatılan kampanya kapsamında, hem 29 ay ödeme planları sunuluyor hem de araçlar resmi işlemlerin ardından 15. günde sahibine teslim ediliyor.

Beklemek yok, faiz yok, hemen teslim var!

Albayrak Finans, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını yakından takip ediyor ve onlara en hızlı, en güvenilir finansal çözümleri sunuyor. Başlatılan 'Hemen Teslim Araba Kampanyası' ile yüksek maliyetli kredi süreçlerine son veriliyor. Albayrak Finans güvencesiyle, vatandaşların hayallerindeki arabaya, finansman işlemlerinin bittikten 15 gün sonra kavuşmalarını sağlanıyor.

Esnek ödeme seçenekleri ve uygun finansman oranları

Albayrak Finans, sadece hızlı teslimat avantajıyla değil, sunduğu ödeme kolaylıklarıyla da dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında öne çıkan bazı avantajlar şunlar:

Hemen Teslimat: Evrak ve finansman onay süreçlerinin ardından araçlar 15 gün sonra teslim ediliyor.

Esnek Vade Seçenekleri: Her bütçeye uygun, 29 aya varan taksit imkanı sunuluyor.

Kişiye Özel Ödeme Planı: Müşterinin gelir durumuna göre şekillendirilebilen farklı taksit seçenekleri sunuluyor.

Geniş Araç Yelpazesi: Kampanya binek ve ticari segmentindeki pek çok marka ve modeli kapsamakta.

Hemen Teslim ile Araba Almak istemeyenler için de Albayrak Finans’ta Seçenekler Var.

İstediğiniz araca, istediğiniz zaman, en uygun maliyetlerle kavuşun!

Günümüzde araçlar yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda güçlü bir yatırım alternatifi olarak da görülüyor. Ancak artan fiyatlar ve geleneksel finansman yöntemlerinde karşılaşılan yüksek faiz oranları, birçok kişi için araç sahibi olmayı zorlaştırabiliyor.

Albayrak Finans olarak tam da bu noktada devreye giriyoruz. Faizsiz müşteri talebine göre peşinatlı ya da peşinatsız çözümler sunan sistemimizle herkesin kolay ve güvenli bir şekilde otomobil, karavan, motosiklet, traktör ve bu sınıfta değerlendirilen her türlü araç sahibi olabilmeyi mümkün kılıyoruz.

Albayrak Finans’ın faizsiz otomobil sahibi olma modeli nedir?

Araç Finansmanı; yalnızca ana para üzerinden taksitlerle ödeme yaparak otomobil sahibi olmanızı mümkün kılar. İster peşinatlı ister peşinatsız ödeme seçenekleriyle, kolayca otomobil sahibi olabilirsiniz.

18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Albayrak Finans’ın sunduğu bu sisteme dahil olabilir. Ödeme planınızı kendi bütçenize göre şekillendirerek, faiz yük altına girmeden geleceğiniz için önemli bir yatırım yapabilirsiniz.

Faizsiz araba nasıl alınır?