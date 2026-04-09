Albayrak Finans büyümeye devam ediyor: Esenler şubesi açıldı

Tasarruf finansmanı sektöründe sürdürülebilir büyüme ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla öne çıkan Albayrak Finans, stratejik büyüme planları kapsamında İstanbul’daki hizmet noktalarına bir yenisini daha ekledi. Kurumsal vizyonu doğrultusunda şubeleşme yatırımlarına ivme kazandıran Albayrak Finans, Esenler Şubesi’ni faaliyete geçirerek bölgedeki erişilebilirliğini artırdı. Şubenin açılışı; Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler İlçe Müftüsü İbrahim Özen, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, Albayrak Finans Genel Müdürü Mustafa Çetin eşliğinde gerçekleşti.
Bireylerin ev, araç ve iş yeri gibi ihtiyaçlarına, tasarrufa dayalı faizsiz modellerle çözüm sunan Albayrak Finans, Esenler şubesiyle bölge halkına bütçe dostu ve güvenilir finansman seçenekleri sunmayı hedefliyor. Şube açılışlarına hız kesmeden devam eden Albayrak Finans, her yeni hizmet noktasıyla tasarruf finansman modelini daha geniş kitlelere ulaştırma kararlılığını sergiliyor.
"Tasarruf kültürünü yeni nesil finansman modelleriyle destekliyoruz"
Esenler Şubesi'nin açılışına dair görüşlerini bildiren Albayrak Finans Genel Müdürü Sayın Mustafa ÇETİN, tasarruf finansmanının sunduğu avantajların altını çizerek şunları kaydetti:
- "Albayrak Finans olarak, tasarruf finansmanı sektöründeki gücümüzü şeffaflık ve güven ilkelerimizden alıyoruz. İstanbul’un dinamik yapısına uygun olarak kurguladığımız şubeleşme hamlemizin yeni halkası olan Esenler Şubemiz, vatandaşlarımızın birikimlerini en verimli şekilde yönetmelerine rehberlik edecek. Şube ağımızı planlı bir şekilde genişleterek, tasarruf finansmanının sunduğu kredisiz ve faizsiz çözüm modellerini Türkiye’nin her noktasına taşımaya, vatandaşlarımızı hayallerindeki yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz."
Güvenli ve planlı bir gelecek için Esenler'deyiz
Esenler Şubesi, tasarruf sahiplerinin kendi ödeme kapasitelerine göre belirlenen, ek maliyet getirmeyen ve tamamen bireysel bütçeye göre şekillenen finansman planlarıyla hizmet verecek. Albayrak Finans, şeffaf hizmet anlayışını ve tasarruf finansmanının sunduğu fırsatları yerinde incelemek isteyen tüm vatandaşları Esenler’deki yeni şubesine davet ediyor.