Albayrak Finans büyüme stratejisi doğrultusunda Fatih Şubesini hizmete açtı

Müşterilerine daha yakın, hızlı ve erişilebilir bir hizmet deneyimi sunma vizyonuyla hareket eden Albayrak Finans, Fatih Şubesi aracılığıyla bölgedeki operasyonel gücünü ve hizmet kapasitesini artırmayı hedefliyor. Kurum; ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlara faizsiz ve esnek alternatif çözümler sunarak, bireylerin kendi bütçelerine uygun planlı tasarruf modelleriyle yatırımlarını şekillendirmelerine olanak tanıyor.

Şubenin açılış programı; Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel, Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Program kapsamında il ve ilçe müftüleri tarafından açılış duası yapılırken; Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Açılışa Albayrak Grubu adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Karaca, Albayrak Finans Genel Müdürü Mustafa Çetin Katıldı. Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak Albayrak Finans Fatih Şubesi resmen hizmete açıldı.

"Hizmet ağımızı genişletmeye devam edeceğiz"

Fatih Şubesi'nin faaliyete geçmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Albayrak Finans Genel Müdürü Sayın Mustafa Çetin, Albayrak Finans’ın vizyonuna ve gelecek hedeflerine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Albayrak Finans olarak, vatandaşlarımızın birikimlerini en güvenilir ve verimli şekilde yönetmelerine olanak tanıyan faizsiz finansman modelimizi daha geniş kitlelere ulaştırmak en büyük önceliğimizdir. İstanbul’un kalbi Fatih'te açtığımız yeni şubemiz, müşterilerimize doğrudan ulaşma ve onlara değer katma stratejimizin önemli bir adımıdır. Sürdürülebilir büyüme vizyonumuz doğrultusunda, yıl sonuna kadar şube ağımızı kademeli olarak genişleterek tasarruf finansmanının avantajlarını ülkemizin dört bir yanına taşımaya devam edeceğiz."