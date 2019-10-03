Anzer balında 1,5 ton rekolte: Kilosu 1000 liradan satılıyor

Yaylada üretilen Anzer balının kilo fiyatı ise 1000 lira olarak açıklandı.

Rize'nin İkizdere'ye bağlı Ballıköy'deki Anzer Yaylası'nda, haziran ayında 200 üretici, 2 bin 500 kovanda bal üretimine başladı. Ağustosun sonunda sağımı yapılan ballar, tahlil için Hacettepe Üniversitesi'ne gönderildi.

DHA Dünyaca ünlü Anzer balında bu yıl 1,5 ton rekolte elde edildi.

Kilosu 1000 TL

Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 1,5 ton rekolte elde edilen yaylada, üretilen balın kilo fiyatı ise 1000 lira olarak açıklandı. Polen fiyatları da 100 gramı 140, 200 gramı 250, 400 gramı 500 lira oldu.

DHA Kilosu 1000 liraya satılan ballar için yurt içinden ve dışından 1 ton sipariş geldi.

Birçok ülkeden sipariş var

Anzer balı için Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Suudi Arabistan ile İsrail'den toplam 1 tonluk sipariş geldi.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Osman Civelek, bu yıl 1,5 ton bal rekoltesi elde ettiklerini belirterek, 1 ton da sipariş aldıklarını söyledi.

OYNAT 05:04 Tesise dadanan ayılara bal testi yaptırdı Trabzon'un Sürmene ilçesinde, arıcılıkla uğraşan Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef, tesisine dadanıp başına dert olan ayıları, kovanlarından uzaklaştırmak için verdiği mücadele aksiyon filmlerini aratmıyor. Kovanlarını korumak için açık alana bal, ekmek ve meyve bırakan, kovanları konteyner üzerine taşıyıp çelik kafesle önlem alan Sedef, ağaçlardan tırmanarak ulaştıkları peteklere de musallat olan ayıları, teste tabii tuttu. Sedef, elinde bulunan 4 çeşit balı, kalitesini ayılara ölçtürmek için açık alanda masanın üzerine yerleştirdi, olan biteni de foto kapan kameralarınca kayda aldı. Görüntüleri inceleyen Sedef, ayıların ilk tercihinin kilosu bin lira olan dünyaca ünlü Anzer balı olduğunu tespit etti. BiP'te paylaş

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Pazartesi günü satışlar başladı

Civelek, "Yaklaşık 200 üreticimizle bu kadar bal elde ettik. Bu ballarımızı Hacettepe Üniversitesi'ne tahlile gönderdik. Tahlil sonucunda elimizde 1,5 ton balımız mevcut durumdadır. Pazartesi günü itibarıyla satışlarımıza başladık. Geçen yıldan sarkan siparişlerimiz vardı. İlk etapta bunları göndermeye çalışıyoruz. Artan balımızı da bu yıl gelen siparişlere göre değerlendireceğiz. Siparişlerimizin tamamını karşılayacağımızı düşünüyorum. Vatandaşlarımız acele ederlerse elimizdeki ballardan faydalanabilirler" dedi.

Bu yılın arıcılar için çok verimli geçmediğini söyleyen Civelek, "Bu yıl üretilen Anzer balı üreticilerin beklentisini karşılayamadı. Hava şartları arıcılarımız için pek olumlu geçmedi. Ayı saldırılarının da bize büyük etkisi oldu. Üretim 1,5 ton seviyelerinde kaldı" diye konuştu.

FOTOĞRAF 14 Rize'de karakovan bal yetiştiriciliği geleneği yaşatılıyor. İçleri oyulup bir arının girebileceği boşluk bırakılan kütükler, ormanlık alandaki ağaç dallarına yerleştiriliyor. Yaklaşık 6 ay kadar müdahale edilmeyen kovanlar, ağustos ayında açılarak, balları sağılıyor. Ağaç dallarındaki kovanlardan sağılan organik kestane ve çiçek balları, kilosu 600 liradan satışa sunuluyor. Kara kovanlardan elde edilen ballar ise yoğun sipariş alıyor, talepler karşılanamıyor. Baba mesleği olan kara kovan bal üretimi yapan Mustafa Memoğlu (70), üretimin en doğal haliyle gerçekleştiği karakovan balcılığının gelecek nesillere de aktarılması gerektiğini söyledi. Memoğlu, Karakovan balcılığı bizim ailemizde bir kültür. Biz dedelerimizden öğrendik, çocuklarımıza da öğretmek istiyoruz. Çünkü balın en doğalı karakovanlarda üretilir... İnsan eli değmeden ve kovanların içine hiçbir yapay malzeme girmeden üretilen bu en doğal baldır. Boş kütüğü ağacın doruğuna koyarız arı gelir balını üretir. Bu bizde değişmez bir kültürdür dedi. Bal üretiminde çok fazla hile olabileceğini söyleyen Memoğlu, Baldan anlayan insan karakovan balının farklılığını fark eder, fenni kovanlarla arasındaki lezzet farkını bilir... Fenni kovanlarda arının üretim yapabilmesi için birçok katkı maddesi kullanılabiliyor, dışarıdan müdahaleler yapılabiliyor... Balın en doğal halinin olduğu karakovanlarda ise sabırla üretimin tamamlanması bekleniyor. Bizde şimdi sağıma başladık. Kilosunu 600 liradan satışa sunacağız... Kovanların hepsini henüz açmadık ama gördüğümüz kadarıyla güzel ve verimli bir sezon olmuş. Yoğun sipariş var. Siparişleri üretimimiz karşılayamayacak diye konuştu. Kilosu 600 lira olan karakovan balı yok satıyor Kilosu 600 lira olan karakovan balı yok satıyor Kilosu 600 lira olan karakovan balı yok satıyor Rize'de insan eli değmeden ve katkı maddesi kullanılmadan imal edilen karakovan bal üretimi geleneği sürdürülüyor. Ağaç dallarındaki kovanlardan sağılan organik kestane ve çiçek balları, kilosu 600 TL'den satışa sunuluyor. Ballar büyük talep görüyor.

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