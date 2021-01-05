Ekonomi Bakan Pekcan duyurdu 2020de ihracatta rekor kırdık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pekcan duyurdu: 2020'de ihracatta rekor kırdık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, "2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık. Aralıkta ihracat 2019'un aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, "2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık." dedi.

Bakan Pekcan'dan satır başlıkları:

Aralıkta ihracat 2019'un aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı.

2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapamış olduk. Bu, ihracatçımızın ve Türkiye’nin başarısıdır.

2020 yılı son çeyrek itibarıyla 51,2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırılmıştır.

2020'de ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,3, altın hariç tutulduğunda da yüzde 85,8 olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılında ülkelere göre ihracatta, rekor kırdığımız 44 ülke bulunmaktadır. İlk 3’ü ABD, İsrail ve Güney Kore olmuştur.

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İşte Türkiye'den fazla ihracat yapılan ülkeler
FOTOĞRAF 33
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Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerinin en derinden hissedildiği mart-nisan-mayıs döneminde Türkiye'nin AB'ye ihracatı geçen yılın aynı dönemlerine göre kayda değer bir şekilde olumsuz etkilenmişti. Ancak ekonominin tekrar canlanmasıyla ve sanayide çarkların tekrar dönmeye başlamasıyla Türkiye AB'ye ihracatta toparlanma yoluna girdi ve önceki aylara göre önemli bir gelişme kaydetti.
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En fazla artış ise yüzde 230,34 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yapıldı. Türk sanayicilerinin ihracatında AB ülkeleri arasında zirve ise değişmedi. Almanya'ya geçtiğimiz ay 1 milyar 184 milyon 554 bin TL'lik ihracat gerçekleştirildi.
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TİM verilerine göre, 2019 -2020 haziran ayı ihracat rakamları ve yüzdesel değişimler şöyle (bin dolar):
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GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ 2019 Haziran - 11 bin 66 dolar 2020 Haziran - 38 bin 53 dolar Değişim: Yüzde 230
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HIRVATİSTAN 2019 Haziran - 21 milyon 281 bin dolar 2020 Haziran - 33 milyon 92 bin dolar Değişim: Yüzde 55
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ESTONYA​ 2019 Haziran - 5 milyon 283 bin dolar 2020 Haziran - 7 milyon 793 bin dolar Değişim: Yüzde 47,50
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LİTVANYA​ 2019 Haziran - 13 milyon 745 bin dolar 2020 Haziran - 20 milyon 268 bin dolar Değişim: Yüzde 47,46
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FİNLANDİYA​​ 2019 Haziran - 27 milyon 701 bin dolar 2020 Haziran - 30 milyon 623 bin dolar Değişim: Yüzde 41,11
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BELÇİKA​ 2019 Haziran - 202 milyon 68 bin dolar 2020 Haziran - 282 milyon 625 bin dolar Değişim: Yüzde 39,87
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SLOVENYA​​ 2019 Haziran - 93 milyon 836 bin dolar 2020 Haziran - 128 milyon 902 bin dolar Değişim: Yüzde 37,37
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LETONYA​​​ 2019 Haziran - 6 milyon 319 bin dolar 2020 Haziran - 8 milyon 405 bin dolar Değişim: Yüzde 33
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BULGARİSTAN​​​​ 2019 Haziran - 171 milyon 337 bin dolar 2020 Haziran - 208 milyon 796 bin dolar Değişim: Yüzde 21,86
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AVUSTURYA​ 2019 Haziran - 85 milyon dolar 2020 Haziran - 103 milyon 381 bin dolar Değişim: Yüzde 21,61
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MACARİSTAN​ 2019 Haziran - 65 milyon 506 bin dolar 2020 Haziran - 79 milyon 484 bin dolar Değişim: Yüzde 21,34
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İRLANDA​ 2019 Haziran - 32 milyon 088 bin dolar 2020 Haziran - 38 milyon 701 bin dolar Değişim: Yüzde 20,61
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İSVEÇ​ 2019 Haziran - 81 milyon 487 bin dolar 2020 Haziran - 97 milyon 107 bin dolar Değişim: Yüzde 19,17
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SLOVAKYA​​ 2019 Haziran - 35 milyon 646 bin dolar 2020 Haziran - 42 milyon 033 bin dolar Değişim: Yüzde 17,92
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ALMANYA​​​ 2019 Haziran - 1 milyar, 30 milyon dolar 2020 Haziran - 1 milyar 184 milyon dolar Değişim: Yüzde 15
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ROMANYA ​ 2019 Haziran - 282 milyon 889 bin dolar 2020 Haziran - 322 milyon 483 bin dolar Değişim: Yüzde 14
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ÇEKYA​ ​ 2019 Haziran - 61 milyon 853 bin dolar 2020 Haziran - 68 milyon 084 bin dolar Değişim: Yüzde 10,07
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POLONYA​​ ​ 2019 Haziran - 210 milyon 997 bin dolar 2020 Haziran - 231 milyon 297 bin dolar Değişim: Yüzde 9,62
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YUNANİSTAN​​​ ​ 2019 Haziran - 141 milyon 602 bin dolar 2020 Haziran - 151 milyon 631 bin dolar Değişim: Yüzde 7,08
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PORTEKİZ ​​​​ ​ 2019 Haziran - 66 milyon 517 bin dolar 2020 Haziran - 67 milyon 785 bin dolar Değişim: Yüzde 1,91
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İTALYA​ ​​​​ ​ 2019 Haziran - 608 milyon 023 bin dolar 2020 Haziran - 600 milyon 309 bin dolar Değişim: Yüzde - 1,27
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İSPANYA​​ ​​​​ ​ 2019 Haziran - 445 milyon 587 bin dolar 2020 Haziran - 439 milyon 535 bin dolar Değişim: Yüzde - 1,36
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FRANSA​​​ ​​​​ ​ 2019 Haziran - 626 milyon 944 bin dolar 2020 Haziran - 574 milyon 691 bin dolar Değişim: Yüzde - 8,34
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DANİMARKA​​​​ ​​​​ ​ 2019 Haziran - 83 milyon 807 bin dolar 2020 Haziran - 70 milyon 763 bin dolar Değişim: Yüzde - 15,56
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HOLLANDA​​​​​ ​​​​ ​ 2019 Haziran - 450 milyon 293 bin dolar 2020 Haziran - 362 milyon 091 bin dolar Değişim: Yüzde - 19,59
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LÜKSEMBURG​​​​​​ ​​​​ ​ 2019 Haziran - 3 milyon 804 bin dolar 2020 Haziran - 2 milyon 626 bin dolar Değişim: Yüzde - 30,96
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MALTA​​​​​​​ ​​​​ ​ 2019 Haziran - 83 milyon 891 bin dolar 2020 Haziran - 57 milyon 431 bin dolar Değişim: Yüzde - 31,54
İşte Türkiye'den fazla ihracat yapılan ülkeler
Koronavirüs sürecinde çok sayıda ülke ciddi anlamda sıkıntıya girerken, Türkiye'nin ihracat rakamlarındaki artış ise sürüyor. Haziran ayında 2019'un aynı ayına göre Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeden 20'sine ihracat artışı devam etti. En fazla artış ise yüzde 230,34 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yapıldı. Türk sanayicilerinin ihracatında AB ülkeleri arasında zirve ise değişmedi. Almanya'ya geçtiğimiz ay 1 milyar 184 milyon 554 bin TL'lik ihracat gerçekleştirildi.

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